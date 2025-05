Rayan Cherki - PSG : Il annonce son transfert !

Alexis Brunet

La saison de Ligue 1 s’est officiellement finie et c’était pour certains le temps des au revoir samedi soir. C’est notamment le cas de Rayan Cherki, qui a affirmé après la victoire 2-0 contre Angers qu’il avait joué son dernier match sous les couleurs de l’OL. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui est sur sa piste depuis quelques temps maintenant.

Samedi soir, la Ligue 1 a rendu son verdict. Si l’on savait que le PSG était déjà champion depuis plusieurs semaines, l’OM a de son côté confirmé sa place de dauphin, et l’AS Monaco complète le podium. Derrière suivent l’OGC Nice, puis Lille et l’OL. À l’autre extrémité du classement, c’est l’ASSE qui accompagnera Montpellier en Ligue 2, alors que le Stade de Reims jouera les barrages face au FC Metz.

Dernière pour Cherki avec l’OL

Forcément, le dernier match de la saison est souvent l’occasion pour certains joueurs de dire au revoir à leur public, car ils changeront de club cet été. C’est notamment le cas de Rayan Cherki, qui a confirmé après la rencontre face à Angers (victoire de Lyon 2-0) qu’il ne serait plus à l’OL la saison prochaine. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « C’était ma dernière, je pense, avec Lyon, mais je suis prudent car je sais ce que j’ai vécu l’été dernier, je sais par où je suis passé. Je verrai où le vent me mène, je suis fier de ce que j’ai fait pour l’OL. C’est 14 ans de passion, 14 ans de détermination, je suis fier de moi. Je n’oublie personne, Jean-Michel Aulas, John Textor malgré tout, merci à tous, aux coachs que j’ai vu passer au club. J’ai un mot à dire aux supporters : prenez les futurs jeunes sous votre aile, c’est grâce à vous qu’ils voudront marquer le club. Quoi qu’il arrive, je reviendrai. »

Cherki au PSG ?

Du fait de son statut d’agent libre, Rayan Cherki va intéresser de nombreux clubs cet été. Le PSG ferait d’ailleurs déjà partie des prétendants et le meilleur passeur de la Ligue 1 n’avait d’ailleurs clairement pas dit non à une arrivée à Paris lors de la remise des Trophées UNFP dernièrement. Le milieu offensif pourrait également rebondir du côté de l’Allemagne, car l’été dernier le Borussia Dortmund était très proche de le faire venir. Affaire à suivre…