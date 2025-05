Mercato : Un joueur de Deschamps au PSG, c'est validé ?

La rédaction

Clap de fin pour cet exercice de Ligue 1 au PSG avec une victoire sur l'AJ Auxerre au Parc des princes samedi (3-1). Toutefois, cela ne marque pas le dénouement du feuilleton Gianluigi Donnarumma qui ne devrait pas y voir plus clair au sujet de son avenir avant la finale de la Ligue des champions selon Fabrice Hawkins. En parallèle, le dossier Lucas Chevalier continue de faire parler. Que doit faire le PSG ? C'est notre sondage du jour !

Du côté du Paris Saint-Germain, il reste deux échéances des plus importantes avant la Coupe du monde des clubs qui se déroulera à compter du 14 juin aux Etats-Unis. Les 24 et 31 mai prochain auront lieu les finales de Coupe de France face au Stade de Reims et de Ligue des champions à Munich contre l'Inter. La saison du PSG en championnat s'est conclue samedi soir par la réception de l'AJ Auxerre et la fête du titre de champion de France avec ses supporters au Parc des princes.

«Cette prolongation va arriver, mais pas avant la fin de la Ligue des champions»

Le moment de boucler la prolongation du contrat courant jusqu'en juin 2026 de Gianluigi Donnarumma ? C'est le souhait récemment affiché par le gardien de 26 ans. « Il est temps de discuter de la prolongation ! Le choix appartient au PSG : S'ils veulent que je reste, je resterai ! Il ne reste plus qu'à signer ! ». Toutefois, le comité directeur du PSG a une tout autre approche de la situation d'après Fabrice Hawkins.

« Donnarumma est en train de négocier depuis de longues semaines une prolongation de contrat. Il y a une volonté de la part du club et de sa part de prolonger. Il l'a redit hier soir. Cette prolongation n'est pas actée parce que je crois savoir que le club apprécie de le laisser dans cette forme de pression. On le trouve meilleur comme ça. C'est quelque chose qui circule au club. Cette prolongation va arriver, mais pas avant la fin de la Ligue des champions ».

«Lucas Chevalier, il y a une envie d'aller en Premier League»

Le rendez-vous est donc pris pour le dénouement du feuilleton Gianluigi Donnarumma. Il faudra attendre le retour du séjour à Munich et le verdict de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter pour boucler ce dossier. Qu'en est-il de l'opération Lucas Chevalier en parallèle ? Annoncé depuis un long moment au PSG dans le cadre du potentiel remplacement de Donnarumma, le gardien du LOSC appelé par Didier Deschamps en équipe de France cette saison est sur le point de quitter le club lillois pendant le mercato d'été... mais pas pour le Paris Saint-Germain selon le journaliste Jean Bommel. « Lucas Chevalier, il y a une envie d'aller en Premier League ».