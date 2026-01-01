Kylian Mbappé, le transfert de folie !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est en train de faire une victime colossale au Real Madrid. Depuis son arrivée après son départ libre du PSG, l’attaquant de 27 ans a relégué Vinicius Jr à un rôle secondaire. L’international auriverde pourrait ainsi envisager de claquer la porte pour échapper à l’ombre du natif de Bondy. Et de ce fait, un transfert de folie semble se préparer pour le Brésilien.

Kylian Mbappé a rapidement convaincu sa direction au Real Madrid. En l’espace d’une saison seulement, le capitaine de l’équipe de France est devenu le visage du projet madrilène. Cela a toutefois relégué Vinicius Jr à un rôle secondaire. Et l’international auriverde aurait du mal à accepter cette situation.

Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ? Vinicius Jr aurait ainsi mis les négociations avec le Real Madrid pour sa prolongation en stand-by. Les Merengue n’excluraient donc pas un transfert l’été prochain afin d’éviter un départ libre en juin 2027, une fois son contrat expiré. Et pour échapper à l’ombre de Kylian Mbappé, le Brésilien pourrait rebondir... en Premier League !