Transferts - OM : Le rêve impossible...

Entre l'OM et Amine Gouiri, c'est un mariage que personne n'attendait qui a pris forme pendant le mercato hivernal. Et lui le premier. L'attaquant algérien qui a fait ses classes à l'OL ne pensait pas rejoindre l'autre olympique pendant sa carrière. Et pourtant, ce transfert s'est réalisé, faisant de son rêve un temps jugé impossible une réalité.

Formé à l'OL, Amine Gouiri était pressenti pour être la nouvelle pépite de l'académie lyonnaise à la Karim Benzema. Pour Onze Mondial, l'international algérien de 25 ans s'est confié sur ces incessantes comparaisons cette semaine. « Toute ma carrière on m’a parlé de Karim Benzema, on a fait des comparaisons, c’est une dinguerie (sourire). Au bout d’un moment, c’était un peu lourd car chacun a son parcours, chacun est différent ».

«Même dans mes plus beaux rêves, je ne pensais pas un jour jouer pour l'Olympique de Marseille»

En parallèle de cette interview pour Onze Mondial, Amine Gouiri s'est également livré à beIN SPORTS. L'occasion pour la recrue hivernale à 22M€ bonus compris de l'OM d'évoquer sa surprise la plus totale concernant sa signature à Marseille au vu de son héritage lyonnais. « Même dans mes plus beaux rêves, je ne pensais pas un jour jouer pour l'Olympique de Marseille, je te dis la vérité en étant formé à Lyon. Comme je l'avais souvent dit, j'ai déjà joué ici au Vélodrome, c'est une ambiance de fou, mais je n'imaginais pas jouer un jour à l'OM ».

«C'est la beauté du football»

Cette opération à ses yeux initialement impossible s'est tout de même réalisée à sa plus grande surprise. La preuve que le football est quelque chose d'irrationnel. « C'est là que tu vois que ça va très vite dans le foot. C'est la beauté du football. C'est l'un des meilleurs choix de carrière que j'ai fait ». Pour Free Foot, Amine Gouiri a d'ailleurs fait savoir qu'il se serait bien vu jouer avec une légende de l'OM à Marseille : Didier Drogba. « Avec quelle légende de l’OM j’aurais aimé jouer ? Moi je suis attaquant, donc je pense qu’un duo avec Didier Drogba, ça aurait été pas mal, je pense ! ».