Transfert à 40M€ : «C'était incroyable», le PSG le bluffe !

Avec la blessure de Lucas Hernandez, le PSG a pris la décision de recruter un nouveau défenseur qui a engendré le déclassement de Milan Skriniar et son départ en prêt l'hiver suivant. Willian Pacho a tout changé dans la défense centrale du Paris Saint-Germain en s'y acclimatant très rapidement. Et ce, grâce à un gros travail du club de la capitale. Explications.

Pendant le mercato estival de 2024, le comité directeur du PSG a mis la main sur quatre recrues : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Pour s'attacher les services de l'international équatorien de 23 ans qui évoluait à l'Eintracht Francfort, les décideurs parisiens ont dégainé une offre de 40M€ sans bonus comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en août dernier.

«Vous essayez de vous adapter au système de jeu»

Instantanément, Willian Pacho a pris place dans la charnière centrale du PSG aux côtés de Marquinhos. Et ce, grâce à une acclimatation immédiate et parfaite au club comme affirmé par le principal intéressé à ESPN en interview. « Vous arrivez la première année et vous essayez de vous adapter au système de jeu, à ce que l'entraîneur vous demande, au club ».

«Dès mon arrivée, c'était incroyable, j'ai vu une équipe de gens bien»

Pendant son entretien avec le média, Willian Pacho s'est attardé sur l'environnement idéal dans lequel un professionnel atterri au PSG. « Dès mon arrivée, c'était incroyable, j'ai vu une équipe de gens bien. Je suis reconnaissant de la confiance qu'ils m'ont donnée, cela m'a aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui. »