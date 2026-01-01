Surprise, Antoine Dupont s’affiche avec une autre star !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont a fait son retour à la compétition en cette fin d’année, avec son club du Stade Toulousain. Un retour fracassant, alors que certains semblaient craindre une méforme de la part de la star du rugby français, dont le travail pour revenir semble inspirer d’autres sportifs.

Certains sportifs ne reviennent jamais d’une rupture des ligaments du genou. Que dire alors pour Antoine Dupont, qui n’en a pas connu une, mais bien deux au même genou ? Les doutes étaient nombreux autour du demi de mêlée de 29 ans, mais force est de constater qu’il n’a rien perdu de son talent, comme il l’a montré récemment contre La Rochelle.

L’exemple Antoine Dupont Pour le dernier match de l’année, Dupont a été le grand acteur de la large victoire du Stade Toulousain (60-14), qui a repris seul la tête du Top 14. De très bon augure pour la suite de la saison, mais surtout pour le XV de France. Car il ne faut pas oublier que dans moins d’un mois les internationaux tricolores retrouveront Marcoussis, pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2026. Et la présence du capitaine tricolore serait un très bon signal, lui qui pourrait retrouver l’Irlande pour son premier match... moins d’un an après sa blessure.