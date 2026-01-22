Antoine Dupont : Le choc après la rupture !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quasiment un an, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou. Victime d’une rupture du ligament croisé, le demi de mêlée du Stade Toulousain est à nouveau apte. Fabien Galthié n’a donc pas hésité à le sélectionner pour le Tournoi des VI Nations. Dupont affiche d’ailleurs une très grande forme, de quoi quelque peu étonner son sélectionneur.

Enfin, on va revoir Antoine Dupont avec le maillot du XV de France. Le 5 février prochain, les Bleus affronteront l’Irlande pour débuter leur Tournoi des VI Nations et Fabien Galthié a bien évidemment fait appel au demi de mêlée du Stade Toulousain, remis de sa grave blessure au genou. Victime d’une rupture du ligament croisé, Dupont est de nouveau apte à jouer et voilà que l’état de son genou serait même incroyable.

« Je suis bluffé par rapport à l'état de son genou » Interrogé par L’Equipe sur le retour d’Antoine Dupont avec le XV de France, Fabien Galthié a fait part de son étonnement devant l’état du genou de son capitaine. C’est ainsi que le sélectionneur français a confié : « Je suis très heureux de le voir dans cet état. Pour avoir vécu une blessure similaire, je voulais savoir quel était son ressenti. Et je suis bluffé par rapport à l'état de son genou. Antoine a bien fait des choses. Moi je m'étais enfermé au CERS. Lui non. Il a voyagé dans le monde entier. Chapeau sur le protocole, le choix du chirurgien, le choix de la rééducation, l'approche psychologique qu'il a eue avec son club ».