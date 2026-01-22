Relation avec Antoine Dupont : Tout est balancé dans la presse !

Après quasiment un an d’absence, Antoine Dupont va retrouver le XV de France à l’occasion du Tournoi des VI Nations. Le demi de mêlée devrait ainsi laisser à nouveau que des miettes à ses concurrents pour ce poste de numéro 9. Quid d’ailleurs de cette cohabitation avec Dupont chez les Bleus quand on est un demi de mêlée ? Bien placé pour en témoigner, Nolann Le Garrec a évoqué sa relation avec le Toulousain.
Ça y est, Fabien Galthié a donné sa liste des 42 joueurs sélectionnés pour disputer le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Un an après, Antoine Dupont fait son grand retour en sélection. Le demi de mêlée du Stade Toulousain sera ainsi sur le terrain pour le premier match face à l’Irlande, tandis que Thibault Daubagna et Baptiste Serin ont également été appelés. Pas de Nolann Le Garrec donc, lui qui sait ce que c’est de vivre dans l’ombre de Dupont.
« On a la chance en France d’avoir Antoine qui met en lumière notre sport »
A l’occasion d’un entretien accordé à Actu Rugby, Nolann Le Garrec s’est livré sur le fait d’être devancé par Antoine Dupont en sélection. Le joueur de La Rochelle a alors expliqué : « On a la chance en France d’avoir Antoine qui met en lumière notre sport, qui est ultra performant, ce qui permet à tous les autres demis de mêlée d'être tirés vers le haut. Il y a Antoine mais on peut aussi parler des autres très bons demis de mêlée qu’il y a eu avant et qu’il y a aussi aujourd’hui. C'est l'un des postes avec le plus de densité. C’est ce qui est motivant, c’est une bonne chose ».
« On apprend en regardant »
« J’apprends des choses en le côtoyant ? Bien sûr ! On apprend en regardant. Quand on discute, c’est pour faire avancer l’équipe, c’est le but premier. Parfois, il n’y a pas besoin de beaucoup parler. Juste le fait de regarder et d’échanger sur des situations. On est deux passionnés de rugby, c’est facile d’échanger », a ajouté Le Garrec à propos d’Antoine Dupont.