La fin pour Antoine Dupont : C'est déjà la panique !

Passionné de rugby depuis ses jeunes années, Antoine Dupont a réalisé son rêve en devenant joueur professionnel au Stade Toulousain et international français. Mais à côté de son sport de prédilection, le demi de mêlée manque de hobbies qui le font autant vibrer, de quoi l’inquiéter.

Dès son enfance, Antoine Dupont a rêvé de devenir un joueur de rugby professionnel. Pas étonnant quand on sait que la discipline est une tradition dans la commune de Lannemezan, dont est originaire celui qui est devenu le capitaine du XV de France. « On peut faire autre chose, mais tout mon entourage, même ceux qui ont arrêté entre-temps, y a joué. En club ou au moins à l’école. C’est un peu passage obligatoire », expliquait Antoine Dupont en 2022, dans un entretien accordé à GQ.

« Ça me fait peur » Le rugby tient ainsi une grande place dans la vie d’Antoine Dupont, qui avouait en 2021 dans l'émission Clique ne pas avoir d’autres centres d’intérêt aussi importants que ce sport. « Non, et c'est ça qui me fait peur aussi, quand je vais arrêter, de ne pas trouver quelque chose qui me passionne autant et dans lequel je pourrai m'épanouir autant que je le fais dans le rugby, mais j'ai le temps de voir venir », expliquait Antoine Dupont, se projetant à l’époque sur la fin de sa carrière : « Quand je vois qu'il y en a qui jouent à 35, 36 ans, ça me semble très loin mais honnêtement, à 33 ou 34, ça sera déjà bien ».