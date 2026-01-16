Dupont et Ntamack : L’affaire de «tricherie» qui ne passe pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les Bleus sont encore marqués par le scénario du quart de finale de la Coupe du monde 2023 remporté par l’Afrique du Sud, qui avait décroché quelques jours plus tard le titre. Deux ans plus tard, Vincent Moscato avait encore en travers de la gorge l’arbitrage de Ben O’Keefe.

Le XV de France garde un souvenir amer de la Coupe du monde 2023 qui avait lieu à domicile. Et pour cause, alors que le public tricolore attendait un premier titre mondial, les Bleus avaient chuté dès les quarts de finale face à l’Afrique du Sud (29-28), future championne du monde. À l’époque, l’arbitrage de Ben O’Keefe avait fait polémique, ce que n’a pas oublié Vincent Moscato.

« Il y a une tricherie qui est terrible » « 2023, c’est affreux. T’es à la maison, t’as une équipe incroyable pour être champion du monde. On n’est pas chanceux : on blesse Dupont, Ntamack ne fait pas la Coupe du monde. On a tout contre nous, s’était rappelé le consultant de RMC dans son émission, avant les retrouvailles entre les deux nations en novembre dernier. Il y a ce truc d’Etzebeth (une déviation du ballon que certains qualifient de volontaire, ce qui est interdit, et qui n’est pas sanctionnée par l’arbitre, NDLR). Je veux bien qu’on m’explique qu’il n’y a pas en avant. Tu pourras me l’expliquer toute ma vie, pour moi, il y a une tricherie qui est terrible ».