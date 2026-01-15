Antoine Dupont : La relation problématique avec une star française !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 5 février prochain, le XV de France lancera son Tournoi des VI Nations avec un choc face à l’Irlande. Alors qu’on devrait assister au retour d’Antoine Dupont comme demi de mêlée, la question est de savoir qui l’accompagnera en charnière. Qui sera le demi d’ouverture des Bleus ? En ce moment, Matthieu Jalibert est en très grande forme avec l’UBB, mais voilà que sa relation avec Dupont pourrait poser problème.

Physiquement, Romain Ntamack est encore actuellement trop juste. De quoi rendre impossible sa participation au match du XV de France face à l’Irlande lors du Tournoi des VI Nations ? Sur le papier, son absence ne serait pas une si terrible nouvelle étant donné l’état de forme de Matthieu Jalibert. Avec l’UBB, le demi d’ouverture cartonne en ce moment. Le numéro 10 est en grande forme, mais voilà qu’il pourrait ne pas forcément faire la paire avec Antoine Dupont contre l’Irlande.

Ça ne matche pas entre Dupont et Jalibert ? Antoine Dupont et Matthieu Jalibert, l’association aurait de quoi faire des étincelles. Mais voilà que la réalité du terrain est bien différente. En effet, la relation entre les deux joueurs est loin d’être la meilleure, ce qui porte préjudice au joueur de l’UBB. A ce propos, pour L’Equipe, Jean-Baptiste Élissalde a expliqué : « Au nom de la politique de l'homme en forme, Matthieu mériterait de jouer. Mais d'autres paramètres entrent en compte, comme la relation que les deux joueurs entretiennent avec Antoine Dupont, qui sera sur le terrain, sauf blessure. Lequel s'adapte le mieux au jeu d'Antoine ? Sur ses performances du moment, bien sûr que Matthieu est incroyable, mais Romain ne fait pas de mauvais matches. C'est moins exubérant, moins étincelant, mais c'est solide quand même, notamment en défense ».