Antoine Dupont : Le divorce avec Christophe Urios !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour de blessure, Antoine Dupont fait à nouveau aujourd’hui le bonheur du Stade Toulousain. Mais voilà que le demi de mêlée n’a pas tout le temps évolué sous le maillot rouge et noir. En effet, c’est du côté du Castres Olympiques qu’il s’est révélé, évoluant notamment sous les ordres de Christophe Urios. C’est en 2017 que Dupont avait alors fait ses valises pour Toulouse. La faute à son ex-entraîneur ?

Courtisé par le Stade Toulousain dès son plus jeune âge, Antoine Dupont avait finalement fait un autre choix pour lancer sa carrière. En effet, malgré la possibilité de réaliser son rêve et de signer avec le club rouge et noir, le demi de mêlée avait décidé de rejoindre le Castres Olympiques. Ayant évolué là-bas entre 204 et 2017, Dupont s’est ainsi révélé aux yeux du grand public, évoluant notamment sous les ordres d’un certain Christophe Urios, aujourd’hui à la tête de Clermont.

« Urios ne lui a peut-être pas montré suffisamment de considération pour l'inciter à rester » Mais voilà que la relation entre Antoine Dupont et Christophe Urios était loin d’être la meilleure du côté de Castres. De quoi inciter l’actuelle star du rugby français à faire ses valises pour rejoindre le Stade Toulousain en 2017 ? Frère d’Antoine Dupont, Clément racontait pour L’Equipe en 2024 : « Il n'y avait pas beaucoup de communication entre Urios et lui. Urios ne lui a peut-être pas montré suffisamment de considération pour l'inciter à rester. Mais il a sûrement eu raison puisque le CO a été sacré champion de France l'année d’après ».