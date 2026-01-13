Antoine Dupont : Le divorce avec Christophe Urios !

De retour de blessure, Antoine Dupont fait à nouveau aujourd’hui le bonheur du Stade Toulousain. Mais voilà que le demi de mêlée n’a pas tout le temps évolué sous le maillot rouge et noir. En effet, c’est du côté du Castres Olympiques qu’il s’est révélé, évoluant notamment sous les ordres de Christophe Urios. C’est en 2017 que Dupont avait alors fait ses valises pour Toulouse. La faute à son ex-entraîneur ?
Courtisé par le Stade Toulousain dès son plus jeune âge, Antoine Dupont avait finalement fait un autre choix pour lancer sa carrière. En effet, malgré la possibilité de réaliser son rêve et de signer avec le club rouge et noir, le demi de mêlée avait décidé de rejoindre le Castres Olympiques. Ayant évolué là-bas entre 204 et 2017, Dupont s’est ainsi révélé aux yeux du grand public, évoluant notamment sous les ordres d’un certain Christophe Urios, aujourd’hui à la tête de Clermont.
« Urios ne lui a peut-être pas montré suffisamment de considération pour l'inciter à rester »
Mais voilà que la relation entre Antoine Dupont et Christophe Urios était loin d’être la meilleure du côté de Castres. De quoi inciter l’actuelle star du rugby français à faire ses valises pour rejoindre le Stade Toulousain en 2017 ? Frère d’Antoine Dupont, Clément racontait pour L’Equipe en 2024 : « Il n'y avait pas beaucoup de communication entre Urios et lui. Urios ne lui a peut-être pas montré suffisamment de considération pour l'inciter à rester. Mais il a sûrement eu raison puisque le CO a été sacré champion de France l'année d’après ».
Dupont et le Stade Toulousain, une longue histoire d’amour !
Antoine Dupont régale désormais le Stade Toulousain et ses supporters. Un club que le joueur d’Ugo Mola ne devrait pas quitter de sitôt. En effet, en novembre dernier, Dupont prolongeait son contrat, se retrouvant désormais lié jusqu’en 2031. Entre le Français et la formation toulousaine, c’est donc parti pour durer, d’autant qu’il avait déjà expliqué ne pas se voir jouer dans un autre club du Top 14 désormais.