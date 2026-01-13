Antoine Dupont se fait détruire après sa rupture !

Axel Cornic

Après presque neuf mois d’absence à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont a fait son grand retour à la fin de l’année 2025. Mais s’il a aligné des prestations très convaincantes, il ne semble pas être au mieux de sa forme à moins d’un mois du début du Tournoi des 6 Nations, avec le XV de France.

Que se passe-t-il à Toulouse ? Réputé intouchable, le Stade Toulousain n’a pas perdu un, mais bien deux matchs depuis le début de la phase de poules de la Champions Cup. Et pour retrouver une telle série il faut remonter à la saison 2016/2017, avec un format qui était toutefois différent, puisque chaque club jouait six et non 4 matchs de poule.

« Après une rupture des ligaments croisés, combien de temps faut-il pour retrouver 100 % de ses capacités ? » A moins d’un mois du 6 Nations 2026, la dernière défaite face aux Saracens (20-14) a beaucoup été commentée de l’autre côté de La Manche… surtout la prestation d’Antoine Dupont ! « Après une rupture des ligaments croisés, combien de temps faut-il pour retrouver 100 % de ses capacités ou son meilleur niveau athlétique ? » s’est interrogé Dan Cole, dans le podcast For The Love Of Rugby.