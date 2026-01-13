Antoine Dupont fait une annonce troublante : C’est la fin ?

Axel Cornic

L’année 2026 a commencé très mal pour le Stade Toulousain, avec deux défaites en deux rencontres. Mais c’est surtout la deuxième qui fait mal, puisque Antoine Dupont et ses coéquipiers risquent de se faire éliminer dès la phase de poule de la Champions Cup, après s’être pris les pieds dans le tapis sur la pelouse des Saracens (20-14).

C’est un évènement extrêmement rare. Après avoir perdu son premier match de poule de Champions Cup depuis 2022, le Stade Toulousain a connu un deuxième revers consécutif contre les Saracens. Et il pourrait bien être fatal, puisque les hommes d’Ugo Mola sont désormais condamné à la victoire le week-end prochain, pour la réception de Sale.

« Ce n’est pas juste un match de championnat qu’on peut rattraper facilement » La pression est à son maximum donc avant cette rencontre, avec Antoine Dupont qui a déjà tiré la sonnette d’alarme. « Ce n’est pas juste un match de championnat qu’on peut rattraper facilement car on sait que le format est beaucoup plus long » a expliqué le capitaine du Stade Toulousain, d’après La Dépêche du Midi.