Christophe Urios, le départ à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne est déjà éliminée de la Champions Cup. Les Jaune-et-Bleu ont enregistré une troisième défaite en autant de matchs ce samedi contre les Glasgow Warriors (21-33). La rencontre sur la pelouse des Sharks va donc être anecdotique pour les Clermontois. Christophe Urios le juge toutefois important pour la cohésion de groupe.

«On va s’en servir comme un stage de cohésion» « C’est un périple et un déplacement important. On va s’en servir comme un stage de cohésion. Il n’y aura pas tout le monde, il y aura beaucoup de jeunes » a d’abord expliqué l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par La Montagne.