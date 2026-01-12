Antoine Dupont, la rupture est annoncée : «C’est fini»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fort de son statut de leader du XV de France, Antoine Dupont a forcément un impact sur les choix de Fabien Galthié et notamment sur celui qui l'accompagnera en charnière pour la Coupe du Monde 2027. Et selon certains consultants, la rupture est d'ores et déjà actée avec Matthieu Jalibert pour Dupont.

À l'approche de la Coupe du Monde 2027 qui se jouera en Australie, Fabien Galthié va devoir faire des choix majeurs au sein du XV de France et notamment trouver le complément idéal à l'ouverture en charnière avec Antoine Dupont. Ce dernier, qui évolue depuis maintenant de nombreuses années aux côtés de Romain Ntamack au Stade Toulousain, semble donc déjà avoir sa préférence, d'autant que la rupture parait actée avec Matthieu Jalibert comme l'ont récemment annoncé divers consultants du Super Moscato Show, sur RMC.

« Dupont a fait une croix sur Jalibert » C'est notamment le cas du journaliste Pierre Dorian : « C’est simple d’assurer le coup avec Dupont et Ntamack. Et c’est simple et ça marche, parce qu’ils sont très bien évidemment. Ensuite, tu as Ramos qui couvre le poste, donc pourquoi s’emmerder avec un mec qui ne jouera jamais avec Dupont ? Parce que la vérité est là aussi, Dupont a fait une croix sur Jalibert », explique-t-il, confirmant ainsi la rupture entre Antoine Dupont et l'ouvreur de l'UBB.