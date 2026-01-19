CAN - Maroc/Sénégal : Corruption pendant la finale, la vérité éclate !

Axel Cornic

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations a été le théâtre de scènes incroyables, avec les joueurs du Sénégal qui ont quitté un temps la pelouse après une décision arbitrale. Titulaire et buteur décisif pour la victoire sur le Maroc (1-0), Pape Gueye a livré sa version des faits au lendemain de cette rencontre.

Ce lundi, la planète football a découvert les images ahurissantes de la finale de la CAN, qui restera sans aucun doute dans l’histoire. Mais pas vraiment pour les bonnes raisons, puisque le match entre le Maroc et le Sénégal a été rythmé par des nombreuses polémique.

« Sadio nous a dit de revenir et nous l'avons fait » La plus grande est évidemment la décision des joueurs sénégalais de quitter le terrain, après la décision de l’arbitre de leur refuser un but. « Il y a eu pas mal de faits de jeu durant ce match. On est des êtres humains et on a senti une injustice sur le but refusé. Sadio nous a dit de revenir et nous l'avons fait » a expliqué Pape Gueye, l’un des acteurs importants de cette finale.