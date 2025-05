PSG : C’est terminé pour Luis Campos ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, la prolongation de Luis Campos quant à elle se fait toujours attendre. Si des rumeurs évoquaient un départ, le conseiller stratégique du PSG semble très impliqué sur le prochain mercato estival du club de la capitale, peut-être un indice sur ses intentions ?

Arrivé à l’été 2022 au PSG, Luis Campos est en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé. Ce qui suscite des questions alors que la fin de la saison approche et l'ouverture du mercato estival avec elle. Mais le conseiller stratégique parisien semble très impliqué dans le prochain mercato du club de la capitale.

Campos totalement impliqué dans le mercato du PSG

D’après les informations de L’Équipe, Luis Campos, avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, a déjà défini la stratégie du PSG dans l’optique du prochain mercato estival. La priorité de Paris est de recruter un défenseur central droitier et polyvalent, ce que le dirigeant portugais a fait savoir lors de ses rendez-vous privés ces dernières semaines.

Un indice sur son avenir ?

Alors que Gonçalo Ramos pourrait partir et que la Juventus aimerait conserver Randal Kolo Muani, Luis Campos multiplie également les pistes en attaque. Pour les remplacer, le PSG cible un attaquant polyvalent et non axial. De quoi laisser penser que le Portugais prolongera bientôt son contrat à Paris ?