PSG - 65M€ : Transfert confirmé !

Victime du repositionnement d’Ousmane Dembélé, l’avenir de Gonçalo Ramos est incertain au PSG. En manque de temps de jeu, l’international portugais pourrait quitter Paris cet été et ne serait pas fermé à cette possibilité. Les dirigeants parisiens aussi, mais il faudra en revanche que les clubs intéressés se rapprochent de son prix d’achat estimé à 65M€.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos pourrait être un des premiers à quitter le PSG cet été. Avec 18 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international portugais (15 sélections, 9 buts) fait mieux que lors de sa première année à Paris, malgré un faible temps de jeu. L’attaquant âgé de 23 ans n’a été titularisé qu’à 16 reprises cette saison par Luis Enrique, qui l’apprécie beaucoup malgré tout.

« C'est merveilleux d'entraîner un joueur comme Ramos »

« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour nous. Pour son attitude à l'entraînement, sur le terrain. Il a joué 1.800 et a été impliqué sur 24 actions menant à un but. Ce sont des chiffres magnifiques. Un joueur de ce niveau est prêt pour tout, il est prêt pour jouer zéro ou 90 minutes. Physiquement, il est plus mature qu'un joueur de 24 ans. C'est merveilleux d'entraîner un joueur comme Ramos », confiait l’entraîneur du PSG vendredi en conférence de presse à propos de Gonçalo Ramos.

Le PSG ne bradera pas Gonçalo Ramos

Au sein du vestiaire aussi, le Portugais fait l’unanimité. Comme indiqué par L'Équipe, il est décrit comme quelqu’un de « joyeux », « ouvert », « travailleur » et « discret ». Gonçalo Ramos n’a jamais fait de vague, mais son entourage qualifie tout de son temps de jeu comme « décevant ». Selon le quotidien sportif, son cas ferait déjà l'objet de discussions en interne. Un départ est probable et le joueur ne serait pas contre. Toutefois, le PSG voudra limiter la casse avec un joueur acheté 65M€ hors bonus. Les clubs intéressés devront donc se rapprocher de ce montant, même si un départ en prêt, avec une prise en charge de son salaire (443 500€ bruts mensuels), avec option d’achat serait une possibilité.