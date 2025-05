Mercato - PSG : Grosse annonce de Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'avenir de certains joueurs du PSG comme Gonçalo Ramos suscitent déjà quelques interrogations, Luis Enrique a peut-être vendu la mèche pour son buteur portugais. Interrogé en conférence de presse ce vendredi avant le dernier match de championnat de la saison, l'entraîneur du PSG a souligné à quel point Ramos était important dans son effectif.

Faut-il s'attendre à de grands bouleversements au PSG lors du prochain mercato estival ? Le club de la capitale devrait réserver quelques mouvements, autant dans le sens des arrivées que celui des départs, et Gonçalo Ramos pourrait notamment être concerné. En effet, le buteur portugais de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, fait l'objet de nombreuses spéculations.

Quel avenir pour Ramos au PSG ?

Comme l'a récemment annoncé le média anglais Caught Offside, Arsenal, Manchester United, Naples, Newcastle, la Juventus Turin ou encore Aston Villa auraient des vues sur Ramos. Il faut dire que l'international portugais a vu son temps de jeu chuter ces dernières semaines avec le PSG, notamment avec en raison du repositionnement d'Ousmane Dembélé en tant que faux 9 dans un trio d'attaque avec Doué et Kvaratskhelia. Mais de son côté, Luis Enrique semble grandement apprécier Ramos, et il a peut-être vendu la mèche pour son avenir vendredi après-midi en conférence de presse.

« Un joueur indiscutable pour nous »

« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour nous. Pour son attitude à l'entraînement, sur le terrain. Il a joué 1.800 et a été impliqué sur 24 actions menant à un but. Ce sont des chiffres magnifiques. Un joueur de ce niveau est prêt pour tout, il est prêt pour jouer zéro ou 90 minutes. Physiquement, il est plus mature qu'un joueur de 24 ans. C'est merveilleux d'entraîner un joueur comme Ramos », a indiqué le coach espagnol du PSG. Voilà qui est clair...