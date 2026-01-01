Isabelle Ithurburu avec un joueur du XV de France, c'est le coup de foudre !

Amadou Diawara

La rédaction de la République des Pyrénées et ses lecteurs ont récompensé à la fois Isabelle Ithurburu et Thibault Daubagna sur la piste du Cirque de Noël à Pau. Nommé Béarnaise de l'année, la journaliste de TF1 a affirmé qu'elle avait eu un coup de foudre pour sa ville natale.

Sur la piste du Cirque de Noël de Pau, la rédaction de la République des Pyrénées et ses lecteurs ont nommé Isabelle Ithurburu Béarnaise de l'année. Lors de la même cérémonie, Thibault Daubagna - joueur de la Section Paloise et du XV de France - a été sacré dans la catégorie Médiatiques-Porte-drapeaux.

«Mon histoire d’amour avec la ville, c’est depuis ma naissance» Interrogé après avoir reçu sa couronne de Béarnaise de l'année, Isabelle Ithurburu a affirmé qu'elle avait eu un coup de foudre pour sa ville natale : Pau. « Tout a démarré là. Mon histoire d’amour avec la ville, c’est depuis ma naissance, la place du Foirail, l’épicerie de mes parents. Mais j’étais quelqu’un de très, très timide, d’assez introvertie », a avoué la journaliste de TF1, avant d'en rajouter une couche.