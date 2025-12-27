«Ce qui m'a fait craquer…» : Isabelle Ithurburu avec Nikos Aliagas, la belle surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais animatrice sur TF1, et toujours présente lors des soirées rugby de la Une, Isabelle Ithurburu était l’invitée de l’émission La chanson secrète vendredi soir. La journaliste de 42 ans n’a pas pu cacher son émotion en voyant ses proches débarquer sur le plateau…

Vendredi soir, TF1 proposait un nouveau numéro de son émission La chanson secrète, présentée par Nikos Aliagas, dans laquelle des personnalités se font surprendre par un ou plusieurs proches à travers un morceau musical. Isabelle Ithurburu avait répondu à l’invitation et n’a pas été déçue.

La surprise réservée à Isabelle Ithurburu sur TF1 L’ancien visage du rugby sur Canal+, officiant désormais sur TF1, a notamment vu débarquer ses parents sur le plateau, tandis que la chanteuse Emma Peters et l’actrice Muriel Robin faisaient également partie de la surprise. Isabelle Ithurburu n’a pas réussi à contenir son émotion.