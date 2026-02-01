Dupont-Jalibert : Le rendez-vous «maudit» qui a laissé des traces...

Avec le forfait de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert devrait faire son grand retour avec le XV de France, à l’occasion du choc face à l’Irlande en ouverture du 6 Nations 2026. Brillant avec l’UBB. L'ouvreur n’a pourtant pas toujours rencontré le succès en sélection, surtout quand il a été aligné aux côtés d’Antoine Dupont.
On ne parle plus que de lui. Alors que e retour d’Antoine Dupont semblait dominer l’actualité, on assiste surtout à des nombreux débats autour de Matthieu Jalibert. Il faut dire que l’histoire entre le fantasque ouvreur de l’UBB et le XV de France a énormément fait parler ces dernières années, mais cette fois-ci ça pourrait bien être la bonne.
« Même nos amis anglosaxons ne comprennent pas »
Tout est en effet réuni pour le voir titulaire sur la pelouse du Stade de France le 5 février prochain, aux côtés de capitaine Dupont. « Est-ce que Galthié s’est résolu à aligner le duo le plus excitant du rugby moderne ? Je ne suis pas le seul à la penser, même nos amis anglosaxons ne comprennent pas comment le sélectionneur français peut être encore réticent à l’idée d’aligner Dupont et Jalibert, qu’ils considèrent comme deux des plus grands génies du ballon ovale. A priori on semble en prendre le chemin » a expliqué Christophe Cessieux, sur RMC.
« Le problème c’est que les défaites ont pesé plus lourd que les victoires »
Mais le duo formé par Antoine Dupont et Matthieu Jalibert n’a pas apporté que des satisfactions au XV de France. « Ce ne sera pas la première fois, puisque le demi de mêlée toulousain et l’ouvreur bordelais ont déjà alignés à douze reprises ensemble en Bleu, pour 9 victoires et 3 défaites. Le problème c’est que ces 3 défaites ont pesé plus lourd que les victoires, car elles ont été enregistrées dans des matchs qui comptaient » a poursuivi Cessieux, évoquant évidemment l’un des plus gros échecs de l’histoire récente du rugby tricolore. « Face à l’Angleterre en 2021 alors que la France était lancée vers un Grand Chelem, face à l’Ecosse quelques semaines plus tard et surtout, lors de ce maudit quart de finale de la dernière Coupe du monde contre l’Afrique du Sud ».