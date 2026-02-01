«On ne fait pas le même métier» : Antoine Dupont est largué, il avoue tout !

A 29 ans, Antoine Dupont est revenu d’une grave blessure au genou et ses apparitions avec le Stade Toulousain ont montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Mais il y a tout de même encore des choses qui semblent lui échapper dans le rugby, comme il l’a récemment avoué dans un long entretien accordé à L’Equipe Magazine.
La pression monte à Marcoussis. Réunis depuis quelques jours, les joueurs du XV de France préparent le choc très attendu face à l’Irlande, qui va débarquer au Stade de France le 5 février pour lancer le 6 Nations 2026. Et évidemment, tous les yeux sont tournés vers Antoine Dupont, qui fait son grand retour en sélection après presque un an d’absence.
Antoine Dupont impressionné
On l’avait en effet quitté le 8 mars 2025, avec une terrible blessure au genou face à cette même équipe d’Irlande qu’il va croiser dans quelques jours. Les attentes sont énormes autour d’Antoine Dupont, toujours considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète et craint par la presse irlandaise, qui n’a pas manqué de faire ses gros titres sur lui. Pourtant, on apprend qu’il y a tout de même une chose qui semble le dépasser sur un terrain de rugby...
« Il y a des postes qui font beaucoup plus face que le mien »
Il s’agit du jeu des avants, qui semblent définitivement évoluer dans un tout autre registre, comme il l’a récemment confié. « Dès que tu entres sur un terrain, tu es obligé d'avoir un minimum l'âme d'un guerrier, sinon tu ne peux pas exister. Mais il y a des postes qui font beaucoup plus face que le mien. Et je les admire » a expliqué Antoine Dupont, dans le dernier numéro de L’Equipe Magazine. « Lors des entraînements séparés entre avants et trois-quarts, on se rend compte qu'on ne fait pas le même métier. Nous, on fait des passes et du jeu au pied ; eux font des mauls et des mêlées ».