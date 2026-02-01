«On ne fait pas le même métier» : Antoine Dupont est largué, il avoue tout !

Axel Cornic

A 29 ans, Antoine Dupont est revenu d’une grave blessure au genou et ses apparitions avec le Stade Toulousain ont montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Mais il y a tout de même encore des choses qui semblent lui échapper dans le rugby, comme il l’a récemment avoué dans un long entretien accordé à L’Equipe Magazine.

La pression monte à Marcoussis. Réunis depuis quelques jours, les joueurs du XV de France préparent le choc très attendu face à l’Irlande, qui va débarquer au Stade de France le 5 février pour lancer le 6 Nations 2026. Et évidemment, tous les yeux sont tournés vers Antoine Dupont, qui fait son grand retour en sélection après presque un an d’absence.

⁠Après les bouleversantes confidences d’Antoine Dupont, c’est au tour d’Orelsan... https://t.co/TEizatCRyb — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

Antoine Dupont impressionné On l’avait en effet quitté le 8 mars 2025, avec une terrible blessure au genou face à cette même équipe d’Irlande qu’il va croiser dans quelques jours. Les attentes sont énormes autour d’Antoine Dupont, toujours considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète et craint par la presse irlandaise, qui n’a pas manqué de faire ses gros titres sur lui. Pourtant, on apprend qu’il y a tout de même une chose qui semble le dépasser sur un terrain de rugby...