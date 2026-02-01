⁠Après les bouleversantes confidences d’Antoine Dupont, c’est au tour d’Orelsan...

Au cours de sa longue convalescence qui a duré presque neuf mois, Antoine Dupont a multiplié les projets loin du rugby. Il faut dire que la popularité du rugbyman a explosé depuis sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ce qui lui ouvert les portes de plusieurs émissions décalées.
Il est partout. Encore plus fort que Frédéric Michalak et Sébastien Chabal, Antoine Dupont est devenu le nouveau visage du rugby et même du sport français. Le rugbyman de 29 ans est l’une des personnalités les plus appréciées et sa notoriété l’a emmené à participer à plusieurs projets, certains plutôt étonnants.
« Mon papa était malade, il était dans un centre où il n’était pas très bien »
C’est le cas avec l’émission Les Rencontres du Papotin, dans laquelle Antoine Dupont est apparu en octobre 2024 et qui avait beaucoup fait parler. Il avait notamment parlé pour la première fois du décès de son père. « Mon papa est décédé l’année dernière. Il avait fait une fausse route, il était en état végétatif depuis déjà huit ans. Il était malade, il était dans un centre où il n’était pas très bien » avait confié le rugbyman, répondant à l’une des questions des journalistes de cette émission assez unique, les participants étant tous porteurs de troubles du spectre autistique.
Après Dupont, c’est au tour de Orelsan
En réunissant plus de 3 millions de téléspectateurs, cette apparition de Dupont avait terminé dans la tranche haute de la saison 3 des Rencontres du Papotin. Mais d’autres célébrités lui ont succédé avec notamment l’acteur Omar Sy, dont l’épisode avait eu un gros succès le plaçant troisième dans le classement des meilleurs scores d’audience se plaçant troisième derrière ceux de Dany Boon et du président de l république, Emmanuel Macron. Pour le quatrième épisode de la saison 4 diffusé ce 31 janvier, la désormais célèbre émission de France 2 a décidé d’inviter Orelsan, rappeur français qui vient de sortir son nouvel album La Fuite en avant, ainsi que le film Yoroï. Jeune papa, il s'est lui aussi livré à quelques confidences, déclarant notamment avoir appréhendé sa nouvelle vie de parent : « Un peu dans le sens où c’est tellement une grosse responsabilité d’élever un enfant (…) Parfois, ça fait du bien d’avoir peur car ça empêche de faire des bêtises ».