⁠Après les bouleversantes confidences d’Antoine Dupont, c’est au tour d’Orelsan...

Axel Cornic

Au cours de sa longue convalescence qui a duré presque neuf mois, Antoine Dupont a multiplié les projets loin du rugby. Il faut dire que la popularité du rugbyman a explosé depuis sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ce qui lui ouvert les portes de plusieurs émissions décalées.

Il est partout. Encore plus fort que Frédéric Michalak et Sébastien Chabal, Antoine Dupont est devenu le nouveau visage du rugby et même du sport français. Le rugbyman de 29 ans est l’une des personnalités les plus appréciées et sa notoriété l’a emmené à participer à plusieurs projets, certains plutôt étonnants.

« Mon papa était malade, il était dans un centre où il n’était pas très bien » C’est le cas avec l’émission Les Rencontres du Papotin, dans laquelle Antoine Dupont est apparu en octobre 2024 et qui avait beaucoup fait parler. Il avait notamment parlé pour la première fois du décès de son père. « Mon papa est décédé l’année dernière. Il avait fait une fausse route, il était en état végétatif depuis déjà huit ans. Il était malade, il était dans un centre où il n’était pas très bien » avait confié le rugbyman, répondant à l’une des questions des journalistes de cette émission assez unique, les participants étant tous porteurs de troubles du spectre autistique.