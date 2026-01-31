Privé d'Antoine Dupont, le Stade Toulousain dévoile son plan

Alors que le Tournoi des VI Nations fait ses grands débuts le week-end prochain, les clubs du Top 14 se préparent à la vie sans leurs internationaux. Et comme d'habitude, le Stade Toulousain est particulièrement impacté par cette situation. Mais les champions de France en titre ont déjà un plan.
L'approche du début du Tournoi des VI Nations et synonyme de période de doublons qui provoque un véritable casse-tête pour les meilleures équipes du Top 14. Et pour cause, pendant que le XV de France sera concerné par le Tournoi, le championnat se poursuivra sans les internationaux. Le Stade Toulousain est l'équipe la plus impactée par cette période. Une vingtaine de joueurs ne seront effectivement pas disponibles pour affronter Bayonne ce samedi. Et non des moindres. On retrouve certains cadres de Fabien Galthié en Bleus qui a conservé onze Toulousains pour la préparation du choc contre l'Irlande dont Antoine Dupont, Thomas Ramos, François Cros ou encore Julien Marchand et Peato Mauvaka. Une liste à laquelle il faut ajouter les blessés tels que Romain Ntamack, Ange Capuozzo, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallia, ou encore David Ainu’u.
Toulouse confronté à une cascade d'absences
C'est donc une véritable hécatombe qui frappe les champions de France avant la venue de Bayonne à Toulouse. Mais Jean Bouilhou, entraîneur des avants des Rouge-et-Noir, refuse de se plaindre. « On est rodé aux périodes de doublons maintenant, au fait qu’on ait beaucoup de joueurs pris par les sélections. On a anticipé les choses en préparant en amont les joueurs qui allaient jouer durant cette période. Comme on le fait depuis un petit moment déjà. En travaillant en conséquence, avec la qualité qui est la nôtre. Il y a une forme de continuité dans le travail. On a quand même fait une bonne semaine d’entraînement. Elle a été qualitative puisque nos référents, nos attendus, en particulier sur la touche ou les ballons portés, sont les mêmes », confie-t-il auprès du Midi-Libre, avant de poursuivre en dévoilant le plan des Toulousains..
«On joue notre jeu»
« On a senti les joueurs tous concernés par ce rendez-vous. Avec ce supplément d’énergie inhérent à ces périodes de doublons. On sent que les joueurs se resserrent entre eux. Avec le staff aussi. C’est ce supplément d’âme qui nous a permis d’accomplir une bonne semaine. Sans dévoiler quoi que ce soit, non. On joue notre jeu. Il n’y a pas de plan de réduit plus que ça. Ce n’est pas dans nos habitudes. On reste focus sur notre façon de faire, notre façon de jouer, notre façon de nous entraîner. Et ça porte ses fruits. Les entraînements ont ressemblé à ceux des semaines passées », Jean Bouilhou. Le Stade Toulousain pourra en revanche compter sur Cyril Baille, Joshua Brennan et Alexandre Roumat qui ne font pas parties de la liste des 28 joueurs protégés par le XV de France.