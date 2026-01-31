Privé d'Antoine Dupont, le Stade Toulousain dévoile son plan

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Tournoi des VI Nations fait ses grands débuts le week-end prochain, les clubs du Top 14 se préparent à la vie sans leurs internationaux. Et comme d'habitude, le Stade Toulousain est particulièrement impacté par cette situation. Mais les champions de France en titre ont déjà un plan.

L'approche du début du Tournoi des VI Nations et synonyme de période de doublons qui provoque un véritable casse-tête pour les meilleures équipes du Top 14. Et pour cause, pendant que le XV de France sera concerné par le Tournoi, le championnat se poursuivra sans les internationaux. Le Stade Toulousain est l'équipe la plus impactée par cette période. Une vingtaine de joueurs ne seront effectivement pas disponibles pour affronter Bayonne ce samedi. Et non des moindres. On retrouve certains cadres de Fabien Galthié en Bleus qui a conservé onze Toulousains pour la préparation du choc contre l'Irlande dont Antoine Dupont, Thomas Ramos, François Cros ou encore Julien Marchand et Peato Mauvaka. Une liste à laquelle il faut ajouter les blessés tels que Romain Ntamack, Ange Capuozzo, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallia, ou encore David Ainu’u.

ʟᴀ ᴄᴏᴍᴘᴏ 🚨



Découvrez les 23 joueurs alignés pour la réception de Bayonne 📋 pic.twitter.com/vRBkAdFMVX — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 30, 2026

Toulouse confronté à une cascade d'absences C'est donc une véritable hécatombe qui frappe les champions de France avant la venue de Bayonne à Toulouse. Mais Jean Bouilhou, entraîneur des avants des Rouge-et-Noir, refuse de se plaindre. « On est rodé aux périodes de doublons maintenant, au fait qu’on ait beaucoup de joueurs pris par les sélections. On a anticipé les choses en préparant en amont les joueurs qui allaient jouer durant cette période. Comme on le fait depuis un petit moment déjà. En travaillant en conséquence, avec la qualité qui est la nôtre. Il y a une forme de continuité dans le travail. On a quand même fait une bonne semaine d’entraînement. Elle a été qualitative puisque nos référents, nos attendus, en particulier sur la touche ou les ballons portés, sont les mêmes », confie-t-il auprès du Midi-Libre, avant de poursuivre en dévoilant le plan des Toulousains..