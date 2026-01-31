Antoine Dupont : Ce grand regret avant le Tournoi des Six Nations

Gravement blessé en mars dernier, Antoine Dupont s’apprête à retrouver le XV de France avec le match d’ouverture du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande ce jeudi. À cette occasion, une vieille connaissance du capitaine tricolore s’est livrée dans la presse, l’occasion pour elle d’afficher un regret avec le Toulousain…

Novès aurait aimé entraîner Dupont à Toulouse

Même s’il ne semble pas fan de la vie d’Antoine Dupont, Guy Novès ne tarit pas d’éloges à son sujet. Ce dernier aurait d’ailleurs bien voulu l’entraîner au Stade Toulousain et il aurait bien voulu voir comment se serait débrouillé le demi de mêlée avec une grosse concurrence dans les pattes. « Ça ne peut être qu’un atout. Il est tellement exceptionnel sur un terrain. Je l’avais emmené lors de la tournée en Afrique du Sud, en 2017, pour commencer à construire l’avenir. À l’époque, Baptiste Serin était titulaire. Mais j’aurais bien aimé voir la concurrence de Dupont avec un Byron Kelleher, que j’avais eu à Toulouse (2007-2011). » A noter qu’après presque un an d’absence, Antoine Dupont sera de nouveau le capitaine du XV de France lors du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations, face à l’Irlande au Stade de France le 5 février prochain. « La France a pris un réel ascendant. L’Irlande est un petit peu en déclin, même si elle reste une nation forte. Ce n’est pas l’Irlande de ces dernières années. Le fait de jouer en France est un avantage indéniable. Une défaite ne peut être envisagée. Quand j’étais sélectionneur, on avait gagné à domicile (10-9) et perdu chez eux (19-9), a expliqué Guy Novès au sujet de cette première rencontre. Si la France ne gagne pas le Tournoi, ce ne sera pas forcément un échec. Il n’y a que l’Angleterre, selon moi, qui peut la perturber. »