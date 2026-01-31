Dupont, Jalibert, Ntamack… «des enfants gâtés en France»

Avec le forfait de Romain Ntamack, c’est Matthieu Jalibert qui devrait être aligné titulaire à l’ouverture du XV de France, à l’occasion du choc face à l’Irlande qui va lancer la 6 Nations 2026. Et les débats sont nombreux concernant la star de l’UBB, notamment au sujet de sa complémentarité avec un certain Antoine Dupont.
Le Tournoi des 6 Nations n’a même pas débuté, mais le XV de France est déjà au centre de tous les débats. Car cela fait depuis plusieurs mois que la plupart des suiveurs réclame un retour en sélection de Matthieu Jalibert et avec l’absence de Romain Ntamack, le moment est venu pour lui. Mais à moins d’une semaine du choc contre l’Irlande, on n’est pas forcément rassurés...
« On a quand même la chance d’avoir deux très bons numéros 10 et deux très bons numéros 9 »
Invité de l’émission 100% UBB, Christophe Laussucq ne comprend pas vraiment les débats autour de Matthieu Jalibert, qui n’a rien à envier à Ntamack. « En France, on veut souvent opposer Ntamack et Jalibert, mais on a quand même la chance d’avoir deux très bons numéros 10 et deux très bons numéros 9 » a expliqué le coach de la défense bordelo-bèglaise. « L’an dernier, on croyait que la terre allait s’écrouler parce qu’on n’avait pas Antoine Dupont, mais on avait encore Maxime Lucu et j’en oublie d’autres, comme Serin à Toulon. On a beaucoup de bons joueurs à ces postes-là ».
« Quel pays peut me dire qu’il possède une meilleure charnière que Dupont et Jalibert ? »
« Je crois qu’il y a beaucoup d’entraîneurs d’équipes nationales qui aimeraient associer Dupont et Jalibert. Quel pays peut me dire qu’il possède une meilleure charnière que Dupont et Jalibert ? Je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup » a poursuivi Laussucq, qui au micro d’ICI Gironde se montre assez critique envers la presse et les suiveurs du XV de France. « On est souvent critiques, un peu des enfants gâtés en France, mais je crois qu’il faut quand même se réjouir de pouvoir aligner une charnière comme ça ».