Dupont, Jalibert, Ntamack… «des enfants gâtés en France»

Axel Cornic

Avec le forfait de Romain Ntamack, c’est Matthieu Jalibert qui devrait être aligné titulaire à l’ouverture du XV de France, à l’occasion du choc face à l’Irlande qui va lancer la 6 Nations 2026. Et les débats sont nombreux concernant la star de l’UBB, notamment au sujet de sa complémentarité avec un certain Antoine Dupont.

Le Tournoi des 6 Nations n’a même pas débuté, mais le XV de France est déjà au centre de tous les débats. Car cela fait depuis plusieurs mois que la plupart des suiveurs réclame un retour en sélection de Matthieu Jalibert et avec l’absence de Romain Ntamack, le moment est venu pour lui. Mais à moins d’une semaine du choc contre l’Irlande, on n’est pas forcément rassurés...

« On a quand même la chance d’avoir deux très bons numéros 10 et deux très bons numéros 9 » Invité de l’émission 100% UBB, Christophe Laussucq ne comprend pas vraiment les débats autour de Matthieu Jalibert, qui n’a rien à envier à Ntamack. « En France, on veut souvent opposer Ntamack et Jalibert, mais on a quand même la chance d’avoir deux très bons numéros 10 et deux très bons numéros 9 » a expliqué le coach de la défense bordelo-bèglaise. « L’an dernier, on croyait que la terre allait s’écrouler parce qu’on n’avait pas Antoine Dupont, mais on avait encore Maxime Lucu et j’en oublie d’autres, comme Serin à Toulon. On a beaucoup de bons joueurs à ces postes-là ».