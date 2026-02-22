Zinedine Zidane : Un journaliste a sorti «une bombe», l’information qui en a fait trembler beaucoup

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout au long de sa carrière, que ce soit comme joueur et maintenant comme entraîneur, Zinedine Zidane a fait l’objet de nombreuses informations. C’était une véritable course entre les journalistes pour tout savoir de l’icône du football français. Et voilà que parfois, certains sujets qui ont touché à Zidane ont provoqué quelques incertitudes au sein des différentes rédactions.

Il y en a eu à la pelle des moments joyeux dans la carrière de Zinedine Zidane. Mais voilà qu’il y a aussi eu des périodes plus compliquées. C’est notamment ce qui arrivé en 2002 à quelques jours du début de la Coupe du monde. En effet, alors que la star de l’équipe de France devait mener les Bleus pendant la tournoi, voilà qu’elle s’était blessée dans un match de préparation face à la Corée du Sud juste avant le tournoi. Forcément, à l’époque, la question qui préoccupait tout le monde était de savoir Zidane pourrait jouer ou non pendant ce Mondial.

« Gilles Verdez une bombe et met « Zidane sur le banc contre l’Uruguay » » Journaliste, Pierre Ménès suivait l’équipe de France à cette époque et il se souvient bien de cette période d’incertitude autour de Zinedine Zidane. Jouera ? Ne jouera pas ? Dans une vidéo Youtube, il racontait dans un premier temps : « Pour ce Mondial coréen, il y a bien évidemment eu la blessure de Zidane contre la Corée. L’enjeu c’était de savoir si Zidane serait là ou pas. Il fait une IRM et l’osthéo me dit : « Impossible que Zidane joue les deux premiers matchs, peut-être le troisième ». J’ai cette info, qui m’était corroborée parce que quand j’allais à la piscine de l’hôtel, je retrouvais Zidane avec son bonnet de bain qui nageait pour garder un peu de condition physique. Avant le match contre l’Uruguay, Gilles Verdez, qui à l’époque était journaliste au Parisien, sort une bombe et met « Zidane sur le banc contre l’Uruguay » ».