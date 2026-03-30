Nouveau président de l'OM : «Vous le connaissez super bien…», Daniel Riolo révèle un nom auquel personne ne s'attendait pour le poste !

Dans un entretien accordé au JDD ce week-end, Frank McCourt a indiqué avoir d’ores et déjà enclenché le processus afin de trouver le successeur de Pablo Longoria. Le propriétaire de l’OM privilégie quelqu’un qui « connait bien la France et Marseille ». En ce sens, Daniel Riolo a donné le nom qui circule le plus, auquel personne ne s’attendait.
Le 28 février dernier, l’OM annonçait dans un communiqué la nomination d’Alban Juster « en qualité de président du directoire ». Une décision prise « dans le cadre d’une organisation intérimaire, le temps d’engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d’un nouveau » président. Celui qui était jusque-là directeur général finance et compliance a donc remplacé temporairement Pablo Longoria, victime de la crise traversée par Marseille en février et dont le départ a été officialisé le lundi 23 mars.
« Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille »
Comme l’a confié Frank McCourt au JDD, l’OM a commencé à rechercher son nouveau président et le Bostonien a dévoilé quel était selon lui le bon profil pour le poste : « Le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. »
Mohamed Bouhafsi futur président de l’OM ?
Ce lundi soir dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a donné le nom qui « circule le plus », et il est assez surprenant. « C’est celui d’un journaliste que vous connaissez super bien, ça va peut-être vous surprendre, c’est celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience », a déclaré Daniel Riolo.