L’OM va perdre son étoile : Cette nouvelle révélation qui va (encore) énerver les supporters !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM va très bientôt annoncer un grand changement, qui a été dévoilé dans la presse ce lundi. Un changement qui, pour le moment, est loin de faire l’unanimité chez les supporters. Une nouvelle révélation a été faite à ce sujet, et elle devrait encore plus diviser chez les fans marseillais, puisque le logo du club pourrait perdre son étoile.

Comme indiqué par La Provence ce lundi, un grand changement se prépare à l’OM. Pour la première fois en 22 ans, le logo du club va être modifié, à partir de la saison 2026-2027. Le nouvel emblème de Marseille, le douzième depuis sa création, sera plus épuré et présenté officiellement le mercredi 8 avril prochain, en marge du gala du programme « Treizième hOMme ».

OM : le club va dévoiler un nouveau logo

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« Cela fait partie d'une transformation du club vers l'avenir » « Cela fait partie d'une transformation du club vers l'avenir », expliquait l’ancien président de l’OM, Pablo Longoria, au mois de mai 2025 en conférence de presse. « On doit s'adapter à une ère moderne de communication. Tu dois respecter l'histoire mais aussi avoir une identité propre. C'est un des projets sur lequel on travaille, mais tu dois respecter ton histoire et être identifiable. » Toutefois, la divulgation de ce nouveau logo divise pour le moment auprès des supporters, la plupart n’étant pas vraiment convaincu par son design.