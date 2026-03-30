OM : Un départ historique envisagé par la direction du club ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après plusieurs années de service à l’OM, Pablo Longoria n’est officiellement plus le président du club olympien depuis quelques jours. Néanmoins, le dirigeant espagnol serait parvenu à planter une graine dans la tête de Frank McCourt qui serait passé à l’action pour mener à bien son ultime projet. Explications.

Il y a une semaine, jour jour pour, l’Olympique de Marseille publiait un communiqué qui n’a pas surpris grand monde. Et pour cause, depuis la nomination d’Alban Juster le 28 février dernier, l’avenir de Pablo Longoria était plus que remis en cause puisqu’un nouveau président avait hérité du poste qu’il occupait depuis février 2021. Six ans après son arrivée en tant que directeur sportif, Longoria était donc mis de côté jusqu’à l’annonce officielle de son départ.

Selon @laprovence, Longoria envisageait de quitter La Commanderie.



Une idée qui a plu à Frank McCourt.

Des discussions ont eu lieu avec certaines communes limitrophes, comme Trets. pic.twitter.com/YTUwVcG7Y5 — OManiaque (@OManiaque) March 30, 2026

Pablo Longoria n’est plus là, son ultime projet toujours d’actualité ? « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué en question mis en ligne par l’Olympique de Marseille sur son site internet. Avant de plier bagage, Pablo Longoria travaillait sur une tâche parmi tant d’autres avec une idée qui serait restée dans la tête de Frank McCourt.