Mercato - OM : «C’était fou», la décision qui aurait pu lui coûter son transfert à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM est aujourd’hui l’un des plus grands clubs de football en France. Forcément, quand la formation olympienne vous appelle pour vous recruter, il est difficile de dire non. Mais voilà que ces coups de fil peuvent parfois donner lieu à des moments pour le moins inattendus. Et c’est ainsi qu’un joueur aurait notamment pu faire capoter sa signature à l’OM.

Aujourd’hui au Stade Rennais, Brice Samba en a connu des clubs au cours de sa carrière. Révélé au Havre, le gardien international français a également porté le maillot du SM Caen, du RC Lens, mais aussi de l’OM. Joueur du club phocéen de 2013 à 2017, il n’y a joué que 4 petits matchs. Il n’empêche que Samba a donc connu l’expérience marseillais, bien que cela aurait pu ne jamais avoir lieu…

Didier Deschamps : Son calvaire à l’OM confirmé, «il était vraiment dans le dur» https://t.co/H6ZnyJEctF — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Je raccroche, je me dis que c’est une blague d’un pote » Brice Samba et l’OM, ça s’est fait dans des conditions particulières. En 2023, dans un entretien accordé à Ouest France, l’ancien Olympien avait raconté une anecdote particulière à propos de sa signature à Marseille, confiant : « Mon transfert à l’OM a commencé par un rendez-vous manqué ? C’était fou ça… C’était vers le 26 ou 27 décembre 2012. Un numéro m’appelle. On me dit, avec l’accent marseillais : « C’est José Anigo… » Je raccroche, je me dis que c’est une blague d’un pote. Mon agent m’appelle en furie : « Mais t’es sérieux ? C’est José Anigo qui t’appelle ». Du coup je l’ai rappelé. Ça s’est mieux passé par la suite mais j’aurais pu ne pas décrocher ».