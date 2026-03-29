Mercato - PSG : Voilà les trois raisons qui rendent ce transfert possible (et ça a un rapport avec Antoine Griezmann)

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt mouvementé l’été prochain. Le club de la capitale aurait prévu d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison suivante. Mais certains joueurs pourraient notamment être amenés à partir. Trois raisons rendraient d’ailleurs un transfert possible, et ce dernier concernerait un certain Antoine Griezmann.

Le PSG risque de vivre un été 2026 animé sur le mercato. Le club de la capitale semble s’être rendu compte des limites de son effectif, et entendrait donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais la formation parisienne pourrait également voir certains joueurs quitter le navire. Un transfert qui concerne d’ailleurs Antoine Griezmann pourrait être possible dans quelques mois.

PSG : «Il faut arrêter», les accusations qui font réagir Pierre Ménès ! https://t.co/zJMIyw2Mq1 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

L'Atlético à fond sur un joueur du PSG ? L’Atlético de Madrid chercherait en effet le successeur du champion du monde 2018, qui rejoindra Orlando City en MLS cet été. Et dans cette optique, les Colchoneros entendraient piocher au PSG. D’après les informations de AS, le club madrilène continuerait de suivre l’évolution de Kang-In Lee de près. Et trois raisons pourraient permettre à l’Atlético de Madrid de mettre la main sur l’international sud-coréen. Tout d’abord, le directeur sportif Mateu Alemany le connaîtrait bien puisqu’il aurait déjà essayé de le recruter par le passé. Ensuite, Kang-In Lee présente l’avantage de déjà connaître la Liga pour y avoir évolué entre 2018 et 2023 avec le FC Valence et le RCD Majorque.