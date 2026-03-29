Didier Deschamps : Son calvaire à l’OM confirmé, «il était vraiment dans le dur»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après y avoir joué entre 1989 et 1994, Didier Deschamps a ensuite été l’entraîneur de l’OM, de 2009 à 2012. Une période remplie de succès pour l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, avec six trophées remportés, dont un titre de champion de France, mais également difficile, comme l’a expliqué une personne qui l’a côtoyé pendant ces années.

Après avoir fait ses débuts à l’AS Monaco puis à la Juventus, Didier Deschamps devenait l’entraîneur de l’OM à l’été 2009. En trois saisons passées sur le banc de Marseille, le technicien français a remporté six trophées et surtout le dernier titre de champion de France du club, en 2010. Si cette période a été remplie de succès, elle a aussi été difficile à vivre pour le sélectionneur de l’équipe de France, en conflit avec sa direction et surtout José Anigo, qu’il désignait comme le principal responsable de son départ en 2012.

«Ces moments ne sont jamais faciles» : La difficile séparation pour McCourt à l'OM https://t.co/3fAmlkwdVi — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« On avait toujours 3 minutes pour parler » Giom Peltier, ancien responsable de la sécurité des joueurs de l’OM, peut en témoigner. « Comment j’ai senti Deschamps à cette période ? En fait, tu peux pas te confier auprès de quelqu'un que tu connais d'aussi peu de temps. Pour la petite histoire avec Didier Deschamps, on sortait ensemble toujours de la Commanderie parce que lui ne voulait jamais sortir du côté principal, donc, on faisait le petit chemin de route ensemble en voiture pour aller jusqu'à la sortie de derrière et on avait toujours 3 minutes pour parler », a-t-il confié dans un entretien accordé à Karim Cherifi, diffusé sur YouTube.