«Ces moments ne sont jamais faciles» : La difficile séparation pour McCourt à l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé au JDD, Frank McCourt a fait des annonces concernant le futur de l’OM et les changements à venir au sein de son organigramme. L’homme d’affaires américain, propriétaire du club depuis près de 10 ans, est également revenu sur le départ d’un personnage important de Marseille, dont il a dû se séparer.

Comme souvent quand il s’exprime en France, Frank McCourt a choisi le JDD pour évoquer le futur de l’OM. Le propriétaire du club a acté le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison, ainsi que sa recherche de nouveaux investisseurs. Le Bostonien est aussi revenu sur le départ de celui qu’il avait mis en place et qui est resté pendant cinq ans le président de Marseille, Pablo Longoria, officialisé en début de semaine.

🚨Exclusif - Avant de nous emmener sur les traces de son histoire familiale à Boston, Frank McCourt parle de l’OM : situation de Medhi Benatia, succession de Pablo Longoria, fidélité au club, prochaine recherche d’un partenaire stratégique… https://t.co/NHLLarWoi9

via @LeJDD — Jean-François Pérès (@jfperes) March 28, 2026

McCourt revient sur le départ de Longoria « A-t-il été facile de se séparer de Pablo Longoria ? Ces moments ne sont jamais faciles car on développe forcément une relation personnelle sur la durée. Je ne souhaite donc pas commenter ce sujet. Nous avons mis en place une structure provisoire pour continuer à nous concentrer sur nos objectifs, notamment la qualification pour la Ligue des champions », a déclaré Frank McCourt.