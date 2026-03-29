«Ces moments ne sont jamais faciles» : La difficile séparation pour McCourt à l'OM

Dans un entretien accordé au JDD, Frank McCourt a fait des annonces concernant le futur de l’OM et les changements à venir au sein de son organigramme. L’homme d’affaires américain, propriétaire du club depuis près de 10 ans, est également revenu sur le départ d’un personnage important de Marseille, dont il a dû se séparer.
Comme souvent quand il s’exprime en France, Frank McCourt a choisi le JDD pour évoquer le futur de l’OM. Le propriétaire du club a acté le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison, ainsi que sa recherche de nouveaux investisseurs. Le Bostonien est aussi revenu sur le départ de celui qu’il avait mis en place et qui est resté pendant cinq ans le président de Marseille, Pablo Longoria, officialisé en début de semaine.
McCourt revient sur le départ de Longoria
« A-t-il été facile de se séparer de Pablo Longoria ? Ces moments ne sont jamais faciles car on développe forcément une relation personnelle sur la durée. Je ne souhaite donc pas commenter ce sujet. Nous avons mis en place une structure provisoire pour continuer à nous concentrer sur nos objectifs, notamment la qualification pour la Ligue des champions », a déclaré Frank McCourt.
« J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison »
Alban Juster n’étant qu’une solution par intérim, le propriétaire de l’OM en a dit plus sur le profil recherché afin de succéder à Pablo Longoria : « Le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. »