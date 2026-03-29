Mercato - PSG : Le fils d'une star bientôt à Paris ? Un plan révélé pour son transfert à 40M€

Axel Cornic

Après un dernier mercato estival assez calme, tout comme celui de janvier, le Paris Saint-Germain semble préparer un gros recrutement. On parle d’au moins un nouveau joueur par ligne et cela devrait notamment concerner le milieu, où les problèmes de Fabian Ruiz ont créé pas mal de problèmes à Luis Enrique cette saison.

La fin de saison réserve encore quelques surprises au PSG, qui semble être de retour au plus haut niveau après son large succès aux dépens de Chelsea, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais au sein du club on préparerait déjà l’avenir et surtout le mercato estival, avec plusieurs pistes qui sont déjà évoquées...

PSG : Luis Enrique approché par un grand club européen, sa décision est prise ! https://t.co/BvMGzTOTmH — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Un Thuram au PSG ? La volonté semble être de renforcer l’effectif actuellement à disposition de Luis Enrique, surtout après les échecs de l’été dernier avec Lucas Chevalier ou encore Ilya Zabarnyi. Ainsi, Luis Campos aurait déjà commencé à tâter le terrain et il y a un nom qui revient régulièrement depuis quelques semaines. C’est celui de Khephren Thuram, international français de 25 ans qui évolue actuellement à la Juventus, où il est sous contrat jusqu’en 2029.