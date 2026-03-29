Un «phénomène» annoncé au PSG, Luis Enrique va se régaler !

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 22023, Luis Enrique a pu compter sur la présence de plusieurs jeunes joueurs très prometteurs. Le coach espagnol apprécie le fait de développer de jeunes talents à Paris. Et cela tombe bien puisqu’un sélectionneur a annoncé ce samedi la présence d’un véritable phénomène dans les rangs parisiens. Explications.
Ce n’est pas un secret, mais depuis quelques années, le PSG cherche à intégrer les jeunes éléments de son centre de formation au sein de l’équipe première. Sous la direction de Luis Enrique, plusieurs pépites ont ainsi pu goûter aux joies du football professionnel, alors que l’Espagnol a notamment lancé Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, et Ibrahim Mbaye avec l’équipe une. Tout juste âgé de 18 ans, l’international Sénégalais a de nouveau brillé ce samedi avec sa sélection.
« C’est un phénomène qui est dans un excellent club »
Déjà auteur de prestations remarquées avec le Sénégal il y a deux mois durant la CAN, Ibrahim Mbaye a été décisif dans la victoire des « Lions de la Teranga » face au Pérou en amical ce samedi (2-0). Auteur d’une passe décisive, le crack du PSG a été félicité par son sélectionneur Pape Thiaw, qui n’a pas manqué de saluer son talent. « Sa marge de progression est énorme. C’est un phénomène qui est dans un excellent club avec un très grand coach. Ce soir il a été bon mais il doit s’améliorer », a ainsi confié le sélectionneur sénégalais après la rencontre.
Luis Enrique l’apprécie
Luis Enrique lui, continue de pousser l’ailier né en 2008 à travailler. « Je ne peux pas être plus exigeant, je suis déjà au top. Il n’y a pas de changement de statut, pour aucun joueur. On est très content de lui, de ses qualités. Je lui demanderai la même chose qu’avant », confiait l’entraîneur du PSG il y a quelques mois à son sujet. Depuis, Ibrahim Mbaye joue moins à Paris, mais nul doute que le coach espagnol va continuer à faire appel à lui.