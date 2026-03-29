Un «phénomène» annoncé au PSG, Luis Enrique va se régaler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 22023, Luis Enrique a pu compter sur la présence de plusieurs jeunes joueurs très prometteurs. Le coach espagnol apprécie le fait de développer de jeunes talents à Paris. Et cela tombe bien puisqu’un sélectionneur a annoncé ce samedi la présence d’un véritable phénomène dans les rangs parisiens. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais depuis quelques années, le PSG cherche à intégrer les jeunes éléments de son centre de formation au sein de l’équipe première. Sous la direction de Luis Enrique, plusieurs pépites ont ainsi pu goûter aux joies du football professionnel, alors que l’Espagnol a notamment lancé Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, et Ibrahim Mbaye avec l’équipe une. Tout juste âgé de 18 ans, l’international Sénégalais a de nouveau brillé ce samedi avec sa sélection.

🔴🔵 P.Thiaw sur Mbaye :🇸🇳



« Sa marge de progression est énorme.



C’est un phénomène qui est dans un excellent club avec un très grand coach. Ce soir il a été bon mais il doit s’améliorer »@IliesPeeters pic.twitter.com/QfHVP5dEGa — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 28, 2026

« C’est un phénomène qui est dans un excellent club » Déjà auteur de prestations remarquées avec le Sénégal il y a deux mois durant la CAN, Ibrahim Mbaye a été décisif dans la victoire des « Lions de la Teranga » face au Pérou en amical ce samedi (2-0). Auteur d’une passe décisive, le crack du PSG a été félicité par son sélectionneur Pape Thiaw, qui n’a pas manqué de saluer son talent. « Sa marge de progression est énorme. C’est un phénomène qui est dans un excellent club avec un très grand coach. Ce soir il a été bon mais il doit s’améliorer », a ainsi confié le sélectionneur sénégalais après la rencontre.