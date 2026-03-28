Mercato - PSG : Un transfert «extrêmement difficile» est annoncé, le Qatar obligé de lâcher 100M€ ?

Contrairement à l’été dernier, le PSG serait bien décidé à réaliser un mercato estival très ambitieux. Le club de la capitale pourrait faire venir plusieurs joueurs importants, mais cela pourrait coûter cher. Une cible des dirigeants parisiens pourrait quitter son équipe actuelle dans les prochains mois, mais pour le faire signer le champion de France devra débourser au moins 100M€.
Avec les arrivées d’Illia Zabarnyi, de Renato Marin et de Lucas Chevalier, le PSG n’avait pas réalisé un immense mercato l’été dernier. Seulement un joueur de champ avait donc débarqué à Paris et le défenseur central ukrainien est loin de s’être imposé et d’apporter une vraie concurrence à Marquinhos. Que dire de l’international français qui était venu pour prendre la place de numéro un laissée vacante par Gianluigi Donnarumma, mais qui est aujourd’hui numéro deux dans la hiérarchie des gardiens de but, derrière Matvey Safonov.
Le PSG veut envoyer du lourd cet été
Cet hiver, le PSG s’est renforcé, mais il n’a signé que le jeune Dro Fernandez, qui, du haut de ses 18 ans, a encore beaucoup de chemin à parcourir pour s’imposer à Paris. D’après les informations de RMC Sport, le club de la capitale a conscience qu’il a besoin de renfort et il sera déterminé à se montrer très actif cet été. Plusieurs joueurs importants pourraient donc poser leurs valises chez le champion de France et on connait d’ailleurs déjà certaines pistes.
Un transfert à 100M€ pour le PSG ?
Après Randal Kolo Muani en 2023, le PSG pourrait aller piocher un autre attaquant du côté de la Bundesliga. En effet, selon plusieurs sources, le club de la capitale serait très intéressé par le profil de Yan Diomande, qui réalise de très belles choses au RB Leipzig. L’international ivoirien a déjà inscrit onze buts tout en délivrant huit passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues. Selon le journaliste Philipp Hinze, la formation de Bundesliga souhaiterait d’ailleurs conserver l’ailier de 18 ans, mais elle sait que cela sera "extrêmement difficile". Diomande pourrait donc s’en aller dans les prochains mois, mais cela ne se fera pas pour moins de 100M€. Paris est prévenu.