Mercato - PSG : Un transfert «extrêmement difficile» est annoncé, le Qatar obligé de lâcher 100M€ ?

Alexis Brunet

Contrairement à l’été dernier, le PSG serait bien décidé à réaliser un mercato estival très ambitieux. Le club de la capitale pourrait faire venir plusieurs joueurs importants, mais cela pourrait coûter cher. Une cible des dirigeants parisiens pourrait quitter son équipe actuelle dans les prochains mois, mais pour le faire signer le champion de France devra débourser au moins 100M€.

Avec les arrivées d’Illia Zabarnyi, de Renato Marin et de Lucas Chevalier, le PSG n’avait pas réalisé un immense mercato l’été dernier. Seulement un joueur de champ avait donc débarqué à Paris et le défenseur central ukrainien est loin de s’être imposé et d’apporter une vraie concurrence à Marquinhos. Que dire de l’international français qui était venu pour prendre la place de numéro un laissée vacante par Gianluigi Donnarumma, mais qui est aujourd’hui numéro deux dans la hiérarchie des gardiens de but, derrière Matvey Safonov.

🔴🔵 @FabrizioRomano sur Yan Diomandé :



« Outre les clubs de PL, le Bayern et le PSG suivent également Diomandé et se sont renseignés sur le joueur.



Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s'ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très… pic.twitter.com/YEticzBSAM — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 25, 2026

Le PSG veut envoyer du lourd cet été Cet hiver, le PSG s’est renforcé, mais il n’a signé que le jeune Dro Fernandez, qui, du haut de ses 18 ans, a encore beaucoup de chemin à parcourir pour s’imposer à Paris. D’après les informations de RMC Sport, le club de la capitale a conscience qu’il a besoin de renfort et il sera déterminé à se montrer très actif cet été. Plusieurs joueurs importants pourraient donc poser leurs valises chez le champion de France et on connait d’ailleurs déjà certaines pistes.