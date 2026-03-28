Mercato - OM : Il se lâche sur son transfert, «je n’ai pas été poussé vers la sortie»

Axel Cornic

Ces dernières années on a vu énormément de mouvement à l’Olympique de Marseille, sur le front des départs comme sur celui des arrivées. Cela a été une nouvelle fois le cas cet hiver, avec Medhi Benatia qui a semblé vouloir sauver les meubles avant la crise qui a éclaté début février et qui a débouché sur le départ de Roberto De Zerbi.

Décidément, la stabilité n’est pas la spécialité à Marseille. Le nombre de transferts et de départs est hallucinant du côté de l’OM, avec quasiment une nouvelle équipe chaque saison. Et en janvier dernier le scénario s’est répété, avec cinq nouvelles recrues qui ont débarqué dans le sud de la France.

Mercato - OM : Transfert inattendu, un nouveau nom fuite dans la presse italienne https://t.co/rIG4BI4d4R — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur » Parmi ces recrues, on retrouve notamment Quinten Timber, arrivé en provenance de Feyenoord pour 4,5M€ et rapidement devenu un incontournable de l’OM. Deux mois après son transfert il s’est confié dans un entretien accordé à Voetbalprimeur, où il revient notamment sur son départ vers Marseille. « Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. Bien sûr, je tiens à faire mes adieux au club et aux supporters. Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que de bons souvenirs » a expliqué le milieu de terrain néerlandais.