Mercato - PSG : Fabrizio Romano l’assure, cette star jouera à Paris la saison prochaine !

Si un marché des transferts un peu plus mouvementé est attendu cet été au PSG dans le sens des arrivées, l’un de ses joueurs a récemment fait l’objet de rumeurs à propos d’un intérêt d’un grand club étranger. Un dossier dans lequel le journaliste Fabrizio Romano a donné des informations, assurant que le joueur en question ne bougerait pas cet été.
Très performant depuis son arrivée en provenance de Naples en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a été un des grands artisans de la Ligue des champions remportée par le PSG la saison dernière. A tel point que l’international géorgien (48 sélections, 22 buts) aurait tapé dans l’oeil d’un grand club anglais.
Arsenal sur la piste de Kvaratskhelia ?
En effet, d’après les informations de The Independent, Arsenal serait intéressé et pourrait faire de Khvicha Kvaratskhelia une de ses priorités cet été. Recruté contre 70M€, l’ailier âgé de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG mais, selon le journaliste Fabrizio Romano, un départ en Premier League ou ailleurs n’est absolument pas d’actualité et il devrait encore être à Paris la saison prochaine.
« Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG »
« Il est capitaine de la Géorgie, il brille de mille feux et fait un travail fantastique au Paris Saint-Germain. Honnêtement, il est peut-être même sous-estimé, car on oublie parfois à quel point il a été régulier au PSG. Des rumeurs circulent à nouveau sur l’intérêt d’Arsenal. Mais ma position est très claire : le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été. Ils l’adorent son attitude, son professionnalisme, sa régularité. Et n’oubliez pas qu’il est arrivé de Naples il y a seulement 14 mois, en janvier 2025. Le PSG souhaite donc profiter de lui encore longtemps. Bien sûr, on s’attend à ce qu’Arsenal renforce son attaque – peut-être avec un attaquant, peut-être avec un ailier – mais pas avec Kvaratskhelia. Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG à ce sujet », a assuré Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.