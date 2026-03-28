Mercato - PSG : Fabrizio Romano l’assure, cette star jouera à Paris la saison prochaine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si un marché des transferts un peu plus mouvementé est attendu cet été au PSG dans le sens des arrivées, l’un de ses joueurs a récemment fait l’objet de rumeurs à propos d’un intérêt d’un grand club étranger. Un dossier dans lequel le journaliste Fabrizio Romano a donné des informations, assurant que le joueur en question ne bougerait pas cet été.

Très performant depuis son arrivée en provenance de Naples en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a été un des grands artisans de la Ligue des champions remportée par le PSG la saison dernière. A tel point que l’international géorgien (48 sélections, 22 buts) aurait tapé dans l’oeil d’un grand club anglais.

Mercato - PSG : Un transfert se prépare en coulisses, on parle d'une offre totalement folle ! https://t.co/C0e7atMqAf — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Arsenal sur la piste de Kvaratskhelia ? En effet, d’après les informations de The Independent, Arsenal serait intéressé et pourrait faire de Khvicha Kvaratskhelia une de ses priorités cet été. Recruté contre 70M€, l’ailier âgé de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG mais, selon le journaliste Fabrizio Romano, un départ en Premier League ou ailleurs n’est absolument pas d’actualité et il devrait encore être à Paris la saison prochaine.