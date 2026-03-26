Mercato - PSG : Un très gros transfert en discussion avec Arsenal ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG devrait bien se montrer plus actif que lors des précédents mois. Mais il faudra également se méfier des éventuelles approches de grands clubs européens pour certains cadres de son effectif. D'ailleurs, Arsenal serait particulièrement intéressé par l'une des stars de Luis Enrique.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a permis a plusieurs joueurs de se révéler aux yeux du grand public. C'est notamment le cas de Khvicha Kvaratskhelia. Très performant à Naples, l'ailier géorgien a passé un cap à Paris où il est arrivé lors du mercato d'hiver en janvier 2025 pour environ 70M€. Et ses performances très impressionnantes ne passent pas inaperçues sur le mercato.

Arsenal have been investigating whether a deal for Kvaratshkelia is possible this summer - his camp are understood to be open to at least exploring optionshttps://t.co/ksJI62ce7K — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) March 25, 2026

Kvaratskhelia dans le viseur d'Arsenal ? Ainsi, selon les informations de The Independent, Arsenal étudierait la possibilité de recruter le numéro 7 du PSG. Les Gunners prévoiraient un remaniement important de leur effectif, et Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien être l'une des priorités pour le club londonien. Néanmoins, le PSG ne semble pas très chaud à l'idée de vendre un joueur considéré comme « pratiquement invendable » selon le média britannique.