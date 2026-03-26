Mercato - PSG : Un très gros transfert en discussion avec Arsenal ?

L'été prochain, le PSG devrait bien se montrer plus actif que lors des précédents mois. Mais il faudra également se méfier des éventuelles approches de grands clubs européens pour certains cadres de son effectif. D'ailleurs, Arsenal serait particulièrement intéressé par l'une des stars de Luis Enrique.
Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a permis a plusieurs joueurs de se révéler aux yeux du grand public. C'est notamment le cas de Khvicha Kvaratskhelia. Très performant à Naples, l'ailier géorgien a passé un cap à Paris où il est arrivé lors du mercato d'hiver en janvier 2025 pour environ 70M€. Et ses performances très impressionnantes ne passent pas inaperçues sur le mercato.
Kvaratskhelia dans le viseur d'Arsenal ?
Ainsi, selon les informations de The Independent, Arsenal étudierait la possibilité de recruter le numéro 7 du PSG. Les Gunners prévoiraient un remaniement important de leur effectif, et Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien être l'une des priorités pour le club londonien. Néanmoins, le PSG ne semble pas très chaud à l'idée de vendre un joueur considéré comme « pratiquement invendable » selon le média britannique.
«Il m'a dit, dans un sourire : "Je ne bouge pas"»
Cependant, Cyril Ngonge, ancien coéquipier de Khvicha Kvaratskhelia à Naples et dont il est resté très proche, affirmait récemment que le Géorgien ne se voyait pas quitter le PSG. « Il adore son coach (Luis Enrique). Qui essaie de faire ressortir ses qualités. Mais Khvitcha, il vient d'avoir 25 ans, on va en voir beaucoup plus à l'avenir (...) Les gens ne le connaissent pas bien mais Khvitcha, c'est quelqu'un de très casanier. Il est très famille. Il ne sort pas beaucoup. Je lui ai posé la question de savoir s'il avait envie de rester à Paris longtemps, il m'a dit, dans un sourire : "Je ne bouge pas." Mais Khvitcha, vous le sentez quand il n'est pas bien. À Naples, les derniers mois, c'était difficile. Là, je le sens épanoui. Je sais qu'il est bien », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE le 6 mars dernier.