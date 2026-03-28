Neymar : Quand ça a chauffé avec une star du PSG, «on a dû nous séparer» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en tant que vedette en 2017, Neymar quittera finalement le club de la capitale six ans plus tard en 2023. La star brésilienne avait beaucoup de caractère, et à Paris, le ton est parfois monté avec un coéquipier. Des années plus tard, l’ancien numéro 10 parisien révélera qu’il avait fallu plus d’une fois le séparer de ce dernier. Explications.

Recrue la plus chère de l’histoire du football, Neymar aura fait vibrer les supporters du PSG. Parfois critiqué de par son absence ou de par son attitude lors de son passage à Paris, le Brésilien aura néanmoins démontré tout son talent au sein du club de la capitale. Au PSG, le numéro 10 de génie était bien entouré par plusieurs coéquipiers de la sélection brésilienne, comme cela a pu être le cas avec Thiago Silva.

🚨 𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢 𝗔𝗡𝗖𝗘𝗟𝗢𝗧𝗧𝗜 🇮🇹 𝗘𝗡 𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 🇧🇷 𝗤𝗨𝗜 𝗡𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗕𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡. 😤



L’Italien ne parlera désormais que des joueurs sélectionnés.



« Les journalistes… pic.twitter.com/cZNS01ws0C — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

Thiago Silva a retrouvé Neymar en septembre 2025 L’iconique capitaine parisien, qui évoluera de 2012 à 2020 brassard au bras à Paris, a toujours adoré son compatriote Neymar. Des années après leur aventure commune au PSG, les deux hommes se sont retrouvés à s’affronter lors d’un Santos-Fluminense en septembre 2025. Lors de la rencontre, les deux amis ont été au cœur de plusieurs duels. « C'est très spécial d'affronter des amis. On entend beaucoup de bêtises depuis l'extérieur: 'Ah, ils ont accueilli Neymar avec des baisers, des embrassades...' Avant la rivalité, il y a une forte amitié fraternelle. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne veut plus gagner contre l'autre », réagissait Thiago Silva après la rencontre.