Neymar : Quand ça a chauffé avec une star du PSG, «on a dû nous séparer» !

Arrivé au PSG en tant que vedette en 2017, Neymar quittera finalement le club de la capitale six ans plus tard en 2023. La star brésilienne avait beaucoup de caractère, et à Paris, le ton est parfois monté avec un coéquipier. Des années plus tard, l’ancien numéro 10 parisien révélera qu’il avait fallu plus d’une fois le séparer de ce dernier. Explications.
Recrue la plus chère de l’histoire du football, Neymar aura fait vibrer les supporters du PSG. Parfois critiqué de par son absence ou de par son attitude lors de son passage à Paris, le Brésilien aura néanmoins démontré tout son talent au sein du club de la capitale. Au PSG, le numéro 10 de génie était bien entouré par plusieurs coéquipiers de la sélection brésilienne, comme cela a pu être le cas avec Thiago Silva.
Thiago Silva a retrouvé Neymar en septembre 2025
L’iconique capitaine parisien, qui évoluera de 2012 à 2020 brassard au bras à Paris, a toujours adoré son compatriote Neymar. Des années après leur aventure commune au PSG, les deux hommes se sont retrouvés à s’affronter lors d’un Santos-Fluminense en septembre 2025. Lors de la rencontre, les deux amis ont été au cœur de plusieurs duels. « C'est très spécial d'affronter des amis. On entend beaucoup de bêtises depuis l'extérieur: 'Ah, ils ont accueilli Neymar avec des baisers, des embrassades...' Avant la rivalité, il y a une forte amitié fraternelle. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne veut plus gagner contre l'autre », réagissait Thiago Silva après la rencontre.
« Lors des entraînements du PSG, et aussi de la sélection nationale, on a déjà dû nous séparer »
Neymar de son côté, affirmait que les duels avec le défenseur avaient toujours été rugueux : « Notre rivalité sur le terrain est telle que lors des entraînements du PSG, et aussi de la sélection nationale, on a déjà dû nous séparer parce que nous sommes très compétitifs. Tite (sélectionneur du Brésil entre 2016 et 2022, NDLR) l'a déjà fait. »