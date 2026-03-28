Après son transfert, rien ne s'arrange : Un joueur du PSG vit un calvaire dans son pays

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les joueurs du PSG profitent de cette trêve internationale pour retrouver leurs compatriotes en sélection. Mais cela ne s'est pas très bien passé pour tout le monde. Un Parisien prend d'ailleurs très cher dans son pays.

Recruté l'été dernier pour environ 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth, Illia Zabarnyi n'a pas encore justifié l'investissement du PSG. Cependant, l'international ukrainien comptait profiter de cette trêve internationale pour se relancer avec un match crucial pour son pays en demi-finale de barrage à la Coupe du monde 2026 contre la Suède. Mais l'Ukraine s'est lourdement inclinée (1-3) à cause notamment d'un triplé de Viktor Gyökeres qui a fait vivre une sale soirée au joueur du PSG. Zabarnyi a sombré durant ce match et la presse ukrainienne ne l'a pas épargné.

ℹ️🇺🇦 L’Ukraine n’est pas qualifié pour la Coupe du Monde avec plusieurs erreurs de Zabarnyi qui a permis à Gyökeres de mettre un triple. pic.twitter.com/kqdb76S9bQ — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 26, 2026

Zabarnyi se fait fracasser en Ukraine Ainsi, comme le rapporte CulturePSG, le média local Tribuna a accordé la note de 2/10 à Illia Zabarnyi, et n'a pas manqué de fracasser sa prestation : « Un match catastrophique. Malheureusement, Zabarnyi continue de régresser en équipe nationale : il n’est plus que l’ombre de l’Ilya qui, même lors de matchs ratés, se distinguait par son bon jeu. Le premier but encaissé : un duel perdu face à Gyökeres, qui a permis à cette attaque de se développer. Le deuxième but : il n'a de nouveau pas anticipé la trajectoire du ballon, comme contre l'Azerbaïdjan. Le troisième but : il n'y est pas étranger non plus. Un triplé. Mais il y a un bémol. »