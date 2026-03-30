OM : «C’est loin d’être le grand amour» avec Benatia, son départ va mettre fin à ce clash ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait annoncé avoir posé sa démission le 15 février dernier, quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt. Il partira en revanche une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme, ce qui pourrait également marquer la fin d’un clash.

Dans un communiqué publié jeudi dernier, l’Union des Journalistes de France (UJSF) a protesté contre le boycott de La Provence par l’OM. Depuis maintenant plus de deux semaines, les journalistes du quotidien régional ne sont plus autorisés à poser des questions en conférence de presse, une « décision intolérable que l’UJSF ne peut accepter ».

Mercato - OM : Bientôt libre de tout contrat, il va quitter l’Angleterre pour Marseille ? https://t.co/gRrAwvlxAi — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« L'UJSF, si nécessaire, portera l'affaire en justice » Si cette situation persiste, l’UJSF n’a pas écarté la possibilité de porter cette affaire devant la justice : « Par jugement du 6 mars 2023, confirmé le 15 février 2024, le tribunal de Bayonne a établi une jurisprudence en condamnant le Biarritz Olympique à verser 5 000 € de dommages et intérêts à l'UJSF et a fait injonction au club, entre autres, d'interdire tout boycott de journalistes consistant en un refus des joueurs ou d'un membre de l'encadrement technique, de répondre aux questions posées par les journalistes, lors du point presse, de la conférence de presse ou toute autre mise en relation, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée. L'UJSF, si nécessaire, portera l'affaire en justice pour faire respecter cette jurisprudence. »

« Benatia va partir, je pense qu’à ce moment-là, les cartes vont être rebattues » « C’est vieux comme le monde », a réagi Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. Selon lui, la situation entre l’OM et La Provence devrait se calmer une fois que Medhi Benatia aura quitté le club. « Maintenant, que l’OM refuse de parler à La Provence, on sent bien rien que dans la phrase que ce n’est pas un truc qui peut durer dans le temps. Pour ce que je peux en savoir, entre Medhi Benatia et La Provence, c’est loin d’être le grand amour. Maintenant, Benatia va partir, je pense qu’à ce moment-là, les cartes vont être rebattues. »