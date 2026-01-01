Transfert à l’OM : L’accord qui fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Himad Abdelli est un nom qui fait beaucoup parler pour ce mercato hivernal. Actuellement à Angers, l’Algérien intéresserait notamment l’OM et l’OL. D’ailleurs, selon différentes rumeurs, il pourrait déjà exister un accord entre Abdelli et ces clubs. Des informations qui ne manqueraient pas de faire halluciner le SCO. Explications.

Dans sa dernière année de contrat avec Angers, Himad Abdelli pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec le SCO. En effet, l’Algérien pourrait être vendu à l’occasion de ce mercato hivernal, lui qui ne manquerait pas de prétendants. Le milieu de terrain pourrait franchir un échelon en rejoignant une plus grosse écurie du championnat de France, Abdelli ayant été annoncé dans le viseur de l’OM ou encore de l’OL.

Un accord avec l’OM et l’OL ? Quid du dossier Himad Abdelli ? Sur X, Mohamed Toubache-Ter a fait le point. C’est ainsi qu’il a expliqué qu’Angers serait très étonné d’entendre que l’Algérien aurait déjà un accord avec l’OM ou encore avec l’OL. Et pour cause… Pour le moment, le SCO n’aurait pas été contacté par l’un de ces clubs concernant un futur transfert d’Abdelli.