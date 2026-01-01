Zinedine Zidane : La rupture annoncée à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le débat du meilleur joueur de l'histoire du football fait régulièrement débat et très souvent, c'est le nom de Lionel Messi qui ressort. Et même Raul, qui a pourtant évolué avec de très grands noms, cite La Pulga devant Cristiano Ronaldo ou encore Zinedine Zidane.

Depuis que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont placé la barre si haute, le débat du meilleur joueur de l'histoire se résume à un duel entre ces deux noms. A tel point que d'autres légendes sont éclipsées, à commencer par Zinedine Zidane que même Raul place derrière.

Raul - Zidane, la rupture « J'ai eu la chance de jouer avec des joueurs comme Zidane, Cristiano, Ronaldo, Figo… mais je pense que Messi est le meilleur, il est à part. Il rend tout facile, même ce qui paraît impossible, comme s'il jouait avec ses copains dans la rue », a-t-il confié dans une interview accordée à la chaîne EDVVN.