Zinedine Zidane : La rupture annoncée à l'étranger !

Le débat du meilleur joueur de l'histoire du football fait régulièrement débat et très souvent, c'est le nom de Lionel Messi qui ressort. Et même Raul, qui a pourtant évolué avec de très grands noms, cite La Pulga devant Cristiano Ronaldo ou encore Zinedine Zidane.
Depuis que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont placé la barre si haute, le débat du meilleur joueur de l'histoire se résume à un duel entre ces deux noms. A tel point que d'autres légendes sont éclipsées, à commencer par Zinedine Zidane que même Raul place derrière.
Raul - Zidane, la rupture
« J'ai eu la chance de jouer avec des joueurs comme Zidane, Cristiano, Ronaldo, Figo… mais je pense que Messi est le meilleur, il est à part. Il rend tout facile, même ce qui paraît impossible, comme s'il jouait avec ses copains dans la rue », a-t-il confié dans une interview accordée à la chaîne EDVVN.
«Messi est le meilleur»
Une vraie rupture entre Raul et Zinedine Zidane qui ont évolué ensemble durant cinq saisons au Real Madrid. Zizou y avait signé en 2001 avant de partir en 2006 tandis que l'attaquant espagnol, formé au sein du club merengue, y a joué en professionnel entre 1994 et jusqu'à son départ en 2010. Mais cela n'a pas suffi pour que Raul place Zidane à la tête de son top.