Mbappé abandonne : Le coup de tonnerre au Real Madrid !

Avec ses 59 buts marqués en 2025, Kylian Mbappé risque de manquer au Real Madrid lors des trois prochaines semaines. Le club merengue a officialisé son entorse au genou gauche ce mercredi. Et alors que la tendance dessinée par L'Equipe et RMC Sport est à une absence de 21 jours, France Bleu tient une autre version.

Mardi, à l'occasion d'une séance d'entraînement ouverte au public et aux journalistes à Valdebebas, Kylian Mbappé a été aperçu souffrant au genou. Ce qui a contraint l'attaquant star du Real Madrid à rester sur le carreau au cours d'un exercice. Et ce mercredi après-midi, un communiqué médical a été publié sur le site officiel de la Casa Blanca dans lequel il est stipulé que : « suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il souffre d'une entorse au genou gauche. Son rétablissement sera suivi de près ».

Trois semaines d'absence pour Kylian Mbappé ? L'Equipe et RMC Sport ont publié des informations sur l'état physique de Kylian Mbappé. Et avant même le communiqué du Real Madrid, les deux médias affirmaient que cette entorse du genou devrait le priver de trois semaines de compétition. Dimanche, à l'occasion de la réception du Betis Séville, Xabi Alonso ne pourra pas compter sur son numéro 10. Même son de cloche pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atletico de Madrid le 8 janvier, le match de Liga contre Levante le 17 et la visite de l'AS Monaco en Ligue des champions le 20.