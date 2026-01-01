PSG : Clash sur le mercato, le clan Donnarumma règle ses comptes !

Amadou Diawara

Alors que son contrat courait jusqu'au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival. Après avoir recruté Lucas Chevalier, le club de la capitale a vendu le portier italien à Manchester City. Invité à revenir sur le transfert de Gianluigi Donnarumma chez les Citizens, Enzo Raiola a fait clairement comprendre qu'il n'avait toujours pas accepté la décision du PSG.

Après quatre saisons de bons et loyaux services au PSG, Gianluigi Donnarumma a changé d'air. En effet, l'international italien a signé à Manchester City lors du dernier mercato estival. Son transfert ayant couté environ 30M€ aux Citizens.

Mercato : Le PSG a éjecté Gianluigi Donnarumma Si Gianluigi Donnarumma a changé de club l'été dernier, c'est parce que le PSG l'a décidé. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a poussé le gardien de 26 ans vers la sortie après avoir bouclé la signature de Lucas Chevalier. Lors d'un entretien accordé à Radio Sportiva, Enzo Raiola a lâché toutes ses vérités sur le transfert de Gianluigi Donnarumma.