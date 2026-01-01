PSG : Clash sur le mercato, le clan Donnarumma règle ses comptes !

Alors que son contrat courait jusqu'au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival. Après avoir recruté Lucas Chevalier, le club de la capitale a vendu le portier italien à Manchester City. Invité à revenir sur le transfert de Gianluigi Donnarumma chez les Citizens, Enzo Raiola a fait clairement comprendre qu'il n'avait toujours pas accepté la décision du PSG.
Après quatre saisons de bons et loyaux services au PSG, Gianluigi Donnarumma a changé d'air. En effet, l'international italien a signé à Manchester City lors du dernier mercato estival. Son transfert ayant couté environ 30M€ aux Citizens.
Mercato : Le PSG a éjecté Gianluigi Donnarumma
Si Gianluigi Donnarumma a changé de club l'été dernier, c'est parce que le PSG l'a décidé. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a poussé le gardien de 26 ans vers la sortie après avoir bouclé la signature de Lucas Chevalier. Lors d'un entretien accordé à Radio Sportiva, Enzo Raiola a lâché toutes ses vérités sur le transfert de Gianluigi Donnarumma.
«Peut-être qu’un jour ils nous expliqueront leur décision»
« Gianluigi Donnarumma ? Pour lui, ç’a été un été intense vu ce qui s’est passé à Paris. Peut-être qu’un jour ils nous expliqueront leur décision, mais aujourd’hui on profite d’un grand exploit de City. Quand Gigio est arrivé, les résultats se sont améliorés et aujourd’hui on se bat avec Arsenal pour la première place. En janvier, il y aura beaucoup de matches, mais les six premiers mois se sont bien passés. Lui et le club sont contents, et c’est très bien comme ça », a pesté Enzo Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma.