Transfert à 25M€ : L’OM va craquer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l’Inter Milan, le transfert de Luis Henrique peine à se concrétiser. L’OM demanderait au moins 30M€ pour se séparer de l’ailier âgé de 23 ans, sur qui les Nerazzurri veulent pouvoir compter lors de la Coupe du monde des clubs. Les dirigeants marseillais pourraient finalement accepter une offre de 25M€ bonus compris.

S’il veut s’imposer lors de la réception de Rennes ce samedi soir afin d’assurer sa deuxième place au classement, l’OM a déjà validé sa qualification en Ligue des champions et peut se projeter plus sereinement sur son mercato estival. En ce sens, plusieurs pistes sont déjà évoquées afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, comme Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr) ou Angel Gomes (24 ans, LOSC), mais il devrait également y avoir du mouvement dans le sens des départs.

Les négociations s’éternisent entre l’OM et l’Inter

L’OM aimerait réaliser une belle vente d’ici au 30 juin prochain afin d’équilibrer ses comptes et le candidat parfait semble être Luis Henrique. Revenu en janvier 2024 de son prêt à Botafogo et prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, le Brésilien s’est imposé comme un élément majeur de Roberto De Zerbi cette saison. Avec 9 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Luis Henrique a une belle cote sur le marché des transferts et l’Inter Milan, avec qui il se serait d’ores et déjà mis d’accord, essaye de s’attacher ses services depuis maintenant plusieurs semaines.

Luis Henrique finalement vendu 25M€ ?

Un dossier qui tarde à se concrétiser et comme indiqué par Foot Mercato, d’autres clubs sont à l’affût. La Juventus et Nottingham Forest sont également dans la course, mais comme indiqué par le journaliste Alfredo Pedulla, Luis Henrique ne voudrait que l’Inter Milan, qui aimerait pouvoir compter sur lui lors de la Coupe du monde des clubs. L’OM réclamerait 30M€ pour s’en séparer, mais pourrait finalement se résoudre à le vendre pour un peu moins. En effet, Alfredo Pedulla indique qu’un accord pourrait être trouvé autour d’une offre de 25M€ bonus compris.